Este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți actori din țara noastră, însă, cu siguranță că fiecare dintre noi vom fi surprinși de suma pe care o primește la pensie! Cu ceva timp în urmă, invitat la emisiunea lui Cătălin Măruță, Cornel Palade a mărturisit că pensia sa este de numai 1.450 de lei! Cu toate acestea, îndrăgitul actor a mărturisit că se mulțumește cu ce are și se descurcă, notează click.ro.

„În următorii 50 de ani cred că o să-și revină țara, am pensia de 1.450 de lei, dar nu mă plâng, poate e mică, dar mulțumesc lui Dumnezeu, mă descurc. Nu sunt procuror, nu sunt judecător, nu sunt om politic, ce merite am eu ca să am ditamai pensia? Am atât cât am, asta e, dacă e nevoie mai dau și din pensia mea jumătate. Bine că au reușit parlamentarii și și-au tăiat singuri pensiile speciale, Curtea Constituțională o să le dea peste mână, ce milă mi-e de ei!”, a mărturisit Cornel Palade, în timpul emisiunii „La Măruță”, conform sursei citate.

