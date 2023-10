Ofițerul politic al Ambasadei SUA în România, Alexandra Shema, s-a aflat marți în vizită la Primăria Suceava unde s-a întâlnit cu primarul Ion Lungu. Discuțiile au vizat mai multe teme printre care și înfrățirea municipiului Suceava cu orașul american Lansing din Michigan. ”M-am intilnit la sediul municipalitații sucevene cu reprezentanta Ambasadei SUA in România ,doamna Consilier politic Alexandra Shema. Am făcut o prezentare a orașului și a proiectelor pe care le avem in derulare pe fonduri proprii și europene. M-a intrebat despre funcționarea Consiliului local. Am discutat situația geopolitică din zonă,colaborarea noastră cu minoritatea ucraineană si relatia cu Ucraina. Am subliniat buna colaborarea cu minoritatea ucraineană și colaborarea noastră cu orașul infrățit Cernăuti. Am discutat si de infrățirea orașului Suceava cu orașul american Lansing din Michigan. A fost discuție cordială!”, a transmis Ion Lungu.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating