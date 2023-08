Dan Negru a rămas total confuz în timpul unei vizite în India, când a fost întrebat dacă cunoaște o persoană despre care nu mai auzise niciodată! În cele din urmă, prezentatorul TV și-a dat seama că este vorba despre o poreclă amuzantă a Iuliei Vântur, notează click.ro. Aceasta se bucură de multă apreciere în India, iar lui Dan Negru nu i-a venit să creadă cum i se spune vedetei în țara lui Salman Khan!

Dan Negru a vizitat India la începutul acestui an, însă o interacțiune cu un ghid turistic l-a lăsat confuz total! Acesta a fost întrebat dacă cunoaște o persoană despre care nu mai auzise niciodată! Potrivit ghidului, ar fi fost vorba despre o anume „Lula”, despre care Dan Negru a fost întrebat imediat ce s-a aflat că este din România!

„Am sunat-o pe Iulia Vântur din New Delhi și i-am spus că un ghid cu care am fost la Taj Mahal, auzind că sunt din România, m-a întrebat dacă am auzit de Lula. Nu știam care Lula, dar apoi omul mi-a spus de Salman Kahn și mi-am dat seama că e vorba de Iulia. I-am povestit asta la telefon”, a mărturisit Dan Negru, conform celor de la unica.ro.

