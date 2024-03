Ea este Alina Șerban. O tânără regizoare, singura de etnie romă, care și-a purtat mereu în suflet povestea aproape deloc cunoscută, a unei copilării greu încercate. De la fetița de 11 ani care se juca în curtea unei case de chirpici, dintr-un cartier bucureștean, Alina este, azi, la 36 de ani, o regizoare de succes cu o listă lungă de frumoase performanțe. Deloc întâmplător piesa, care se joacă de doi ani cu casele închise și care va fi din nou pusă în scenă în aprilie la TNB, se numește „Cel mai bun copil din lume”, notează click.ro.

Actriță și regizoare, Alina Șerban a absolvit UNATC, a urmat Tisch School of the Arts la New York, a făcut un masterat la Royal Academy of Dramatic Art din Londra, a obținut premii de interpretare la nivel internațional și a fost decorată în România cu Ordinul Meritul Cultural în rang de Cavaler.

Este prima din familia ei care a absolvit liceul, iar la performanțele pe care le-a avut între timp, nimeni nu s-ar fi gândit. Alina, însă, și-a urmat visul, dar și promisiunea de a fi „cel mai bun copil din lume”.

La 19 ani a plecat din țară ca să studieze, iar familia i-a lipsit în fiecare minut.

În viața ei există un erou, mama ei, iar descrierea pe care o face azi este înduioșătoare. „Mama mea mi-a pus stele în ochi ca să văd dincolo de sărăcie”, a spus regizoarea, în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, citată de Republica.

Sursa foto: Facebook

