Daniel Pavel este prezentatorul ”Survivor România” din anul 2021, din al doilea sezon, când l-a înlocuit pe Dan Cruceru. În urmă cu un an a fost invitat la podcastul ”Acasă La Măruță”, unde a discutat despre despre tranziția sa de la Kanal D la Pro TV, dar și despre discuția aprinsă din jurul salariului său, notează click.ro. Câți bani câștigă Dan Pavel la ”Survivor România”?

Salariul lui Daniel Pavel a stârnit curiozități, având în vedere că anul trecut a făcut o declarație privind salariul său primit la Pro TV. Totuși, prezentatorul rămâne secretos și nu își dezvăluie concret remunerația primită pentru postul de prezentator la ”Survivor Romania 2023”.

La întrebarea lui Măruță despre salariul primit de la Pro TV, Daniel Pavel a răspuns cu subînțeles, potrivit sursei citate. „Am auzit niște chestii frumoase apropo de salariile de la PRO. Este un salariu super-satisfăcător…. M-au plătit foarte bine la Survivor, conform așteptărilor, cerințelor, audienței.”.

