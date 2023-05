Prezentatorul Daniel Pavel (46 de ani) a făcut anunțul: de la 1 Mai, se schimbă regulile la „Survivor România” 2023. Începe etapa individualelor pentru cei 8 concurenți, așadar cei rămași nu vor mai juca în echipe, potrivit click.ro. „Am mai făcut un pas pe drumul spre finală”.

„Au mai rămas opt. Ei bine, pentru ei se va schimba totul deoarece de luni nu vor mai avea parte de mici echipe, nici măcar la jocul de recompensă. Gata, totul e pe cont propriu. Așa că sunt foarte curios să-i vedem cum se vor adapta, cum se vor lupta contra celor cu care în urmă cu 3-4 zile au gândit ultima strategie și mai ales cum vor împărți victoriile și eșecurile cu ceilalți competitori. Dacă tot vorbeam despre aventura concurenților, desigur, și eu sunt aproape de punctul în care pot calcula împlinirea a patru luni de când m-am urcat în avion și am revenit pe tărâmul Dominican. Da, față de ei, o am pe Ana aproape și familia la un apel distanța, iar asta contează enorm, dar nu am să vă ascund, că încep, treptat, să-mi fac planurile pentru vară și să mă gândesc la revederea cu cei dragi”, a transmis, conform sursei citate, Daniel Pavel, care e în Republica Dominicană de 4 luni de zile.

Citește mai multe pe: https://click.ro/primetime/ce-scrie-in-jurnalul-lui-daniel-pavel-de-la-2262843.html