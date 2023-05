Ionuț Paladi (38 ani), unul dintre cei mai iubiți artiști din Chișinău, s-a relaxat între concerte, într-o vacanță de vis în Egipt, acolo unde a plecat alături de familia sa, o soție superbă și un băiețel la fel de talentat ca tatăl său, Lucian, de aproape 9 ani, potrivit click.ro.

„Am fost la mare, în concediu în Egipt, acolo unde mi-am încărcat cumva bateriile pentru programul și evenimentele pe care le am în această perioadă. Am reușit să mă relaxez puțin alături de familia mea și cel mai mult ne-am bucurat de înotatul cu delfinii! A fost extraodinar! Am realizat și o ședința foto de familie și ne-am întors din vacantă cu multe amintiri frumoase! Am trecut apoi la treabă, am avut un concert grandios la Sala Palatului, unde am fost chemat la bis, a fost o atmosferă foarte faină, a dansat toată Sala Palatului. Apoi am plecat la Suceava, sâmbătă, și duminică seară am avut un concert in Italia, la Ravenna. Urmează un concert foarte important pentru mine pe care îl pregătesc pe data de 11 mai la Iași”, a mărturisit pentru Click! Ionuț Paladi, care și-a propus să organizeze spectacole cât mai dese.

