Ion Paladi (38 ani) este un artist foarte cunoscut și apreciat, nu doar la Chișinău ci și la București.

Acum câteva zile, Paladi a fost recompensat și premiat la Chișinău de către Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, fiind decorat cu titlul de artist al poporului. Dar nu i-a fost deloc ușor până să ajungă aici. Părinții săi au jucat un rol important în formarea lui ca artist și s-au împrumutat de bani pentru ca el să își poată urma visul și studiile, potrivit click.ro.

„Anii 1990-2000 au fost grei și plini de neajunsuri. Părinții mei au împrumutat bani ca să pot lua lecții de pregătire pentru examenele de înmatriculare la colegiul de muzică. Am avut noroc și am obținut un loc bugetar, dar și o cameră la cămin. Primul an a fost dificil, departe de casa părintească. Trebuia să-mi pregătesc singur mâncarea, care uneori îmi era luată cu obrăznicie de colegii din anul 4. M-am maturizat rapid și am învățat să mă descurc singur, mai ales că din anul al doilea de colegiu am început și să muncesc seara, cântând la o cafenea, astfel am început să devin independent și financiar”, a povestit artistul pentru Click.

Pentru că pasiunea sa pentru muzică a fost destul de mare, Ionuț Paladi cânta la toate obiectele pe care le prindea din bucătăria mamei sale. A iubit și fotbalul dar l-a lăsat în defavoarea muzicii.

