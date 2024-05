În municipiul Rădăuți în timpul mandatului actualului primar Bogdan Loghin au fost finalizate sau sunt în în curs de implementare proiecte în sumă totală de 50 de milioane de euro. Acestea au fost detaliate într-o broșură care a fost distribuită cetățenilor. ”Am sintetizat în broșura, pe care mulți dintre voi ați răsfoit-o deja, întreaga mea activitate din ultimii 3 ani și jumătate de mandat. Când am ajuns la Primărie, în 2020, am promis că voi veni în fața dumneavoastră cu garanția că voi stârpi risipirea banului public și sistemul mafiot care căpușa întreaga comunitate. Azi, la peste 42 de luni trecute de la acel moment, Serviciul Urbanism chiar lucrează în folosul cetățeanului, S.C Servicii Comunale S.A a scăpat de peste 77% din datoriile cu care a fost preluată, avem implementate sau în curs de implementare fonduri de peste 50.000.000 EURO, am regândit conectivitatea urbană și am eficientizat încasările de la piață, am investit peste 5.000.000 de EURO în cei 19 km aferenți celor 39 de străzi asfaltate și în curs de asfaltare, am adus peste 750.000 EURO în educație, unde am deblocat și finalizat cel mai rușinos proiect al ultimilor zeci de ani, Școala din cartierul Obor, am investit în iluminatul public peste 680.000 EURO, în sistemul de sănătate public peste 12.500.000 EURO, am construit locuințe sociale plus centru comunitar de resurse cu o investiție în domeniul social, uitat de atâția ani, de peste 2.600.000 EURO, am sistematizat zona centrală și lucrăm la reabilitarea acesteia, unde investițiile ating suma de 2.800.000 EURO, am investit în Sport și Patrimoniu Cultural, lucrăm la reabilitarea și extinderea rețelei de apă și canal, unde au fost investiți peste 15.390.000 EURO și, nu în ultimul rând, am amenajat noi locuri de joacă și de agrement”, a spus Loghin.

El a arătat că este conștient că nevoile sunt multe și ample, motiv pentru care s-a angajat spre continuarea proiectelor începute și demararea altora noi, pentru că doar continuitatea poate genera dezvoltarea deplină, pe care ne-o dorim cu toții. ”Departe de mine de a arunca vina în stânga sau în dreapta, dar de un singur lucru să fiți siguri: dacă din anii ’90 până în prezent, pe fiecare mandat s-ar fi făcut cât am făcut eu în 3 ani și jumătate, azi ne întrebam unde facem sediul Operei din Rădăuți, nu ce străzi mai asfaltăm și conectăm la utilități! Acesta este singurul adevăr cu care mă prezint în fața dumneavoastră și imaginile care vor însoți aceste gânduri îmi sunt mărturie! Nu voi accepta ca municipiul nostru să riște să fie iar căpușat pentru interese personale și obscure, aspect pentru care voi lupta cu toată încrederea pe care mi-am pus-o în Dumnezeu! Nu cunosc altă cale decât cea a dreptății și, la fel ca dvs., vreau să îmi văd familia, alături de familiile dumneavoastră, bucurându-se de municipiul căruia ÎMPREUNĂ am început să îi dăm o altă formă!”, a mai spus Bogdan Loghin.