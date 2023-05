Cea de-a VIII-a ediție a proiectului <10 pentru folclor> s-a bucurat de un real succes. În toate localitățile sucevene unde s-au organizat spectacolele la care au participat artiști din opt zone folclorice, sălile au fost pline. Este vorba despre Suceava, Bălăceana, Sadova, Fundu Moldovei, Forăști, Fîntîna Mare, Bunești, Pătrăuți, Stroiești și Ciprian Porumbescu. Spectacolele au avut loc la Teatrul <Matei Vișniec> în Suceava, și la căminele culturale în celelalte localități. Într-o emisiune la Radio Top, unde a venit împreună cu inspectorul școlar pentru arte, Loredana Ceică, inițiatoarea proiectului <10 pentru folclor>, Mihaela Zîna Bîrsan, a declarat: „Fiecare comunitate s-a mobilizat și am avut cea mai reușită ediție. S-au mobilizat primăriile, școlile și Biserica. Sălile au fost pline peste tot, ceea ce este îmbucurător pentru că mesajul de a implementa opționalul de folclor se duce mai departe. Deși am pornit la drum în zile de lucru, acestea s-au transformat în zile de sărbătoare. Am avut prezentări de costume populare diferite, repertorii diferite, ritmuri și stiluri diferite. Am avut și un producător local, denumit <Platouri sucevene>. E un sculptor din Rîșca. A început cu catapetesme de lemn și apoi și-a diversificat oferta. Acum fabrică și platouri din lemn pentru restaurante, dar și pentru acasă. Sînt foarte apreciate peste tot. Practic, am încercat să promovăm diferite aspecte ale folclorului, nu doar cîntecul și jocul, ci și instrumentele tradiționale, prin participarea poliinstrumentistului Leonard Zamă. Credem că spectacolele au fost complete”. Mihaela Bîrsan a mai spus că în timpul caravanei au fost inaugurate căminele culturale de la Fîntîna Mare și Ciprian Porumbescu și a adăugat: „Este onorant pentru noi, fiindcă astfel am rămas în istoria comunității locale. Căminele s-au inaugurat cu <10 pentru folclor>”. Inițiatoarea proiectului a ținut să mulțumească pentru sprijin primarilor, în frunte cu Ion Lungu, vicepreședintelui Consiliului Județean Niculai Barbă, managerului Centrului Cultural Bucovina, Sorin Filip și dirijorului Orchestrei Ansamblului <Ciprian Porumbescu>, Mihai Cotos. Mai colaborează în cadrul proiectului Inspectoratul Școlar și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Mihaela Bîrsan a subliniat că fiecare din cele zece spectacole a durat trei ore, iar orchestra a acompaniat toți artiștii, fiind în vorba, în medie, de 100. Totodată, ea a afirmat că săptămîna trecută, pe Facebook și Instagram a fost plin de <10 pentru folclor> și a precizat: „Postările au mers foarte bine. De exemplu, la deschiderea pe Suceava am avut 12.000 de vizualizări”. La rîndul său, Loredana Ceică a arătat că majoritatea clădirilor în care s-au ținut spectacolele sînt modernizate, grație implicării autorităților locale. Totodată, profesoara a remarcat faptul că publicul este dornic de activitățile culturale, dar și că mulți oameni erau îmbrăcați în costume populare. În fiecare localitate, pe lîngă artiștii profesioniști au evoluat și grupuri vocale sau de dansuri populare din școli. Inspectoarea Ceică a spus: „De obicei, fiecare unitate școlară are cîte un opțional de folclor, deoarece se mai păstrează tradițiile. În fiecare an se stabilesc opționalele, pentru că sînt la alegerea părinților, a copiilor și a profesorilor. Împreună, toți conlucrează și aleg opționalele. Mi-aș dori ca ele să nu fie fluctuante, ci să fie de sine stătătoare, stabile cît de cît, pentru că așa numărul lor crește mai mult. Din unele școli pe unde nu am mai fost, opționalul de folclor dispare, iar pe unde trece caravana opționalul apare”.