În această zi de 22 septembrie 1327, trei acoliți ai reginei Angliei și amantul acesteia au comis cea mai crudă crimă regală din istorie. Victima a fost soțul reginei, regele Eduard al II-lea.

Chipeș, necugetat, slab și dominat de favoriții bărbați, Eduard al II-lea a fost înlăturat de la putere de regina Isabela și de amantul ei, Roger de Mortimer. Eduard al II-lea era prizonier și fusese mutat din Londra în mai îndepărtatul Castel Berkeley, în Gloucestershire, fiind păzit de Sir Thomas Gurney, Sir John Maltravers și de William Ogle. Dar, indiferent cât de sigure erau condițiile de întemnițare a regelui, el continua să reprezinte o amenințare intolerabilă pentru puterea uzurpatorilor.

Sperând probabil că Eduard o să moară din cauze naturale, temnicerii l-au încuiat într-o încăpere mică, rece și l-au hrănit prost, însă el avea o constituție solidă și nu a dat nici un semn de boală sau de deteriorare a stării de sănătate. Trebuia să se facă urgent ceva.

În cursul nopții de 21 septembrie, cei trei acoliți au pătruns în celula lui Eduard, în timp ce el dormea, și l-au țintuit de pat cu ajutorul unei mese. Pe urmă, unul dintre ei i-a introdus o frigare încinsă prin anus, arzându-i organele interne. Această metodă agonizantă de execuție a servit ca parodie funestă pentru homosexualitatea regelui, lăsându-i, în același timp, trupul neatins, astfel încât a putut să fie expus pentru examinare.

Moartea lui Eduard – explicată public ca datorându-se unei îmbolnăviri subite – i-a permis reginei Isabela să controleze statul în calitate de regentă a fiului ei în vârstă de 14 ani, Eduard al III-lea, împreună cu amantul ei, Mortimer, care era regentul neoficial.

Nici regina și nici Mortimer nu au înțeles ura tânărului Eduard față de actul lor de uzurpare, și nici voința lui din ce în ce mai îndârjită. Când a ajuns la majorat, patru ani mai târziu, și-a trimis mama în domiciliu forțat, ordonând execuția rezervată trădătorilor pentru Mortimer, acesta fiind spânzurat, tras de cai și pe urmă tăiat în patru.

Cu toate că Eduard al II-lea realizase puține lucruri în cursul vieții, asasinarea lui oribilă a dus la ridicarea uneia dintre cele mai minunate clădiri din Anglia. Călugării de la Gloucester l-au tratat ca pe un martir și, în curând, mormântul lui a devenit un loc de pelerinaj.

Uriașele ofrande lăsate în urma lor de pelerini le-au permis călugărilor să reconstruiască catedrala în stil gotic, primul și cel mai măreț exemplu de acest gen din Anglia.

Tot la 22 septembrie:

1692: Șase femei și un bărbat sunt spânzurați în cursul proceselor de vrăjitorie din Salem, Statele Unite.

1776: Patriotul și spionul american Nathan Hale este spânzurat la New York.

1862: Abraham Lincoln, președintele Statelor Unite, promulgă Proclamația de Emancipare, prin care sunt eliberați sclavii din America, aceasta intrând în vigoare de la 1 ianuarie anul următor.

Geo Alupoae, critic de teatru.