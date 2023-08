Turcii controlau cea mai mare parte a Balcanilor încă din secolul al XVI-lea, iar Soliman Magnificul ajunsese cândva până la porțile Vienei. Abia la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea, Austria (sau, mai corect spus, Sfântul Imperiu Roman) le-a smuls acest teritoriu, iar mare parte din succes s-a datorat unui singur om, prințul Eugen de Savoia, care le-a adus turcilor înfrângeri una după alta.

Prima mare victorie a lui Eugen a fost la Zenta, în 1697, și tot în această zi, douăzeci de ani mai târziu, a înregistrat ultimul și cel mai mare triumf, la Belgrad. Eugen pusese deja orașul sub asediu, când în ajutorul asediaților a sosit o mare armată turcă, prinzând trupele prințului între zidurile orașului și hoardele turcești.

Eugen avea sub comanda sa în jur de 60 000 de oameni, mulți dintre ei slăbiți de boli, iar turcii aveau o armată de patru ori mai mare. O parte dintre comandanții săi l-au implorat să se retragă pentru a salva armata, însă Eugen și-a păstrat pozițiile și a așteptat venirea nopții. Pe urmă, la adăpostul întunericului și al unei ceți groase, și-a lansat atacul.

Bătălia a fost încrâncenată, însă, la ridicarea ceții, în zori, trupele prințului anihilaseră armata turcă, aceasta rupând rândurile și fugind. Austriecii nu i-au dat răgaz ucigându-i pe toți soldații rătăciți care nu fuseseră în stare să se retragă.

Astăzi, această bătălie este aproape dată uitării, cu excepția celebrului cântec german „Das Prinz Eugen Lied” („Cântecul prințului Eugen”). Compus, probabil, de un soldat bavarez care luptase la Belgrad, cântecul mai este cântat încă de soldații germani.

Tot la 16 august:

1819: Poliția din Manchester trage asupra unei mulțimi care solicita dreptul la vot, în așa-numitul Masacru de la Peterloo.

1948: Moare legendarul Babe Ruth, un simbol al baseballului american.

1977: Moare la Graceland, conacul său din Memphis, legendarul Elvis Presley.

Geo Alupoae, critic de teatru.