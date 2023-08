Cei patru tineri morți luni la ora 3.30 dimineața în tragedia rutieră de pe DN 17 de la Dorna Candrenilor după ce mașina în care se aflau s-a zdrobit de un stâlp de electricitate de pe marginea drumului erau membri ai Ansamblului ”Florile Bucovinei” din Rădăuți. Ei se întorceau de la Zilele orașului Târnăveni. Aceștia sunt: Maria Balan-26 de ani, Ioana Tiperciuc-18 ani, Andrei Pintilescu-31 de ani și Robert Ionel Mafteian-20 de ani, cel care conducea mașina marca Audi cu volan pe dreapta. De menționat că trei persoane au murit pe loc iar a patra la Spitalul din Vatra Dornei. În mașină se afla și o a cincea persoană Ștefan Tanasiev- 29 de ani care în prezent este în stare gravă la Spitalul Județean Suceava. Trebuie spus că cei cinci s-au întors mai repede de la Târnăveni la solicitarea Ioanei Tiperciuc care trebuia să ajungă la înmormântarea bunicului.

