Directorul general al companiei Marelvi din Rădăuți, Daniela Bîzgan, a anunțat că va suspenda activitatea pe 15 martie, timp de 15 minute, ca răspuns la apelul omului de afaceri sucevean Ștefan Mandachi, care a construit din banii proprii primul metru de autostradă din Moldova.

„Faptul că Ștefan Mandachi a luat inițiativa de a face ceva, de a nu sta nepăsător, nu mă face decât să-l apreciez și să-l susțin cu toată inima, împreună cu toți colegii din cadrul companiei Marelvi. Vreau să luăm atitudine, să arătăm că ne pasă, pentru că bucovinenii știu să fie uniți și să-și unească forțele în suținerea unei cauze bune. Noi, ca antreprenori și contribuabili trebuie să acționăm unitar și să luăm atitudine în România noastră dragă, care în fiecare an vine cu noi provocări și modificări legislative, cu tot mai multe taxe care nu fac decât să îngreuneze activitatea fiecărui business. Am văzut că Ștefan Mandachi a provocat trei antreprenori, iar aceștia la rândul lor, dau mai departe provocarea, așa că ne-am gândit să fim solidari în această acțiune alături de compania Marelbo, compania Killer și compania Baxcom. Aceste companii sunt cu specific diferit de activitate: producție de încălțăminte, producție de produse alimentare și construcții, însă cu toții se lovesc de aceleași probleme de infrastructură.



Este de apreciat faptul că aceasta acțiune nu are nici o culoare politică. Cu siguranță există multe subiecte negative de dezbătut pe această temă datorită promisiunilor nenumărate făcute de-a lungul anilor, proiecte care nu s-au mai finalizat. Noi, care suntem aici, foarte aproape de graniță, avem nevoie de o susținere și o atenție sporită însă Moldova a fost lăsată tot timpul la finalul listei de prioriăți. Dacă vrem să ne dezvoltăm, dacă vrem ca România să evolueze și zona să crească din punct de vedere economic, infrastructura este primordială. Ulterior vor veni și investitorii, iar noi proiecte vor putea fi dezvoltate si implementate alaturi de localnici, crescând forța de muncă din zonă, și, de ce nu, turismul.

Pentru bucureșteni, ideea de a ajunge în Rădăuți, Bucovina, Suceava e asemănătoare cu plecarea la capătul lumii. Noi, cei din zonă, ne-am obișnuit, însă e aproape imposibil să parcurgi drumul Rădăuți-București în mai puțin de 9 ore. Același lucru se întâmplă și dacă te deplasezi în cealaltă parte a țării, către Transilvania.

Felicitările mele lui Ștefan Mandachi pentru că a luat atitudine, sunt mândră că e de la noi din zonă, îl susținem și suntem alături de el. În ziua de 15 martie, la ora 15.00, vom sista activitatea pentru 15 minute, vom organiza fiecare locație cu afișe de informare astfel încât clienții și angajații noștri să știe că suntem solidari cu acest protest și că pentru 15 minute vom bloca întreaga activitate alături de celelalte companii care se vor alătura acestei acțiuni”,a declarat directorul general al firmei Marelvi, Daniela Bîzgan.

Firma Marelvi este cel mai mare distribuitor de electronice și electrocasnice din România

Compania Marelvi a fost înfiinţată în anul 1995 cu capital exclusiv românesc. În 1998 și-a dezvoltat propria reţea de service , în 2007 a ajuns lider în distribuție, iar astăzi, Marelvi este cel mai important distribuitor naţional de electronice şi electrocasnice din România, cu o cifră de afaceri de 56 milioane de euro.

„Avem o acoperire națională prin cele trei depozite din București, Deva și Rădăuți, unde avem peste 25.000 de articole și un spațiu de depozitare ce depășește 13.000 mp. În plus, am dezvoltat și o rețea de magazine și suntem prezenți în 23 de orașe. Am ajuns aici cu ajutorul unei echipe puternice, formată din 180 de persoane, din care o mare parte străbat țara în lung și în lat prin intermediul celor 70 de autoturisme și autilitare deținute de companie. Într-adevăr, anul trecut am avut o cifră de afaceri de 56 milioane de euro ce nu poate decât să mă bucure, însă sunt entuziasmată să văd că ne poziționăm pe un trend crescător. Multă lume ne întreabă de ce sediul principal este tot în Rădăuți și de ce nu ne-am mutat spre capitală. E adevărat, lucrurile se întâmplă mult mai repede acolo, oportunitățile sunt multiple, informațiile sunt mai aproape și mai mult, majoritatea furnizorilor noștri sunt acolo. Însă am fost educată și crescută cu un atașament special de Bucovina. Chiar dacă ne vom dezvolta pe acea zonă, ne vom extinde pe partea de depozitare”, a explicat Daniela Bîzgan. Ea a adăugat că „înțelegem că fără o infrastructură bine pusă la punct este greu ca o companie să se dezvolte la acest nivel”, subliniind faptul că pentru firmele din zona Bucovinei și Moldovei este nevoie de o muncă asiduă pentru a acoperi lipsurile venite din partea infrastructurii slab dezvoltate.

„Avem o echipă tânără, cu oameni profesioniști, care lucrează în locații diferite din întreaga țară, nu doar în Bucovina, acesta fiind motivul principal pentru care avem nevoie de o infrastructură puternică. În unele locații este foarte greu de ajuns, iar flota noastră auto se deteriorează foarte repede. Gestionarea costurilor operaționale în relație cu deciziile macroeconomice decise de scena politică din România, gestionarea schimbărilor de strategie și efortul colegilor din departamentul logistică – au fost unele din provocările noastre de-a lungul timpului. Este din ce în ce mai greu ca antreprenor să fii optimist, să îți faci planuri strategice de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung, precum și să gândești în perspectivă, dacă nu ai toate condițiile necesare unui mediu de afaceri sănătos”, a concluzionat Daniela Bîzgan.

Ștefan Mandachi a anunțat că pe 15 martie, la ora 15.00, va suspenda activitatea restaurantelor Spartan pe care le deține, timp de un sfert de oră. Luni, omul de afaceri din Suceava preciza că inițiativa sa reprezintă un gest de protest față de lipsa autorităților privind construcția de autostrăzi în zona Moldovei, dar și în restul României. Acesta a construit din fonduri proprii singurul metru de autostradă din Moldova, care a fost realizat în şapte ore cu o echipă de 17 muncitori. Valoarea investiţiei este de aproximativ 4.500 de euro.