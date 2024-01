Trandafirul este un arbust din familia Rosaceae și este una dintre cele mai populare flori din lume. Există aproximativ 100 de specii de trandafiri și peste 30.000 de soiuri, dintre care doar aproximativ 3.000 de soiuri sunt comercializate. Cele mai multe specii de trandafiri sunt originare din Asia, un număr mai mic fiind originare din America de Nord și câteva din Europa și nord-vestul Africii.

Trandafirii sunt clasificați în specii sălbatice (care cresc oriunde); trandafiri antici ( care datează încă de dinainte de 1867); tufe stufoase de trandafiri (la fel ca cei antici, dar cu tușe moderne), și trandafiri moderni ( care au apărut după 1867, și care cuprind 95% din tufele de trandafiri plantate în lume).

Trandafirii, simbol al iubirii și frumuseții, îmbină varietatea lor într-un dans cromatic și aromatic. Specialiștii în trandafiri de la Famous Roses Magyarország vă invită să descoperiți universul larg al trandafirilor în care fiecare tip are farmecul său distinct și pe care merită să îl aveți în gradină.

Trandafiri moderni

Trandafirii moderni, rezultatul încrucișării selective și tehnologiei, încântă privirile cu culori vibrante și petale bogate. Acești trandafiri au o rezistență excelentă la boli și se regăsesc într-o varietate de forme și dimensiuni. Printre celebrele soiuri se numără trandafirii hibrizi de cea mai înaltă calitate, care reprezintă apogeul frumuseții create de mâna omului.

Trandafirii moderni sunt cele mai renumite soiuri, datorită încrucișărilor care se fac astăzi pentru a produce flori de o frumusețe singulară, hibrizi cunoscuți sub numele de floribunda, grandiflora și hibrizi de ceai (cei mai cunoscuți de pe piața mondială).

Soiurile hibride se numără printre cei mai populari trandafiri de gradină. Sunt frumoase și parfumate, dar și cele mai solicitate și prin urmare sunt cele pe care le găsim cel mai mult în grădini, parcuri și florarii. Tufele de până la 1,50 m înălțime, pline de flori mari, solitare sau multicolore, înfloresc pe tot parcursul anului.

Soiurile hibride sunt tufe de trandafiri moderne pe care le datorăm celor două personaje, Jean Batptiste Gullot și Henry Benet. Jean Batptiste Gullot a realizat primul trandafir hibrid în anul 1867 pe care l-a numit „La France”, rezultatul încrucișării dintre trandafirul „Madame Bravy” și hibridul perpetuu „Madame Victor Verdier”.

Henry Benet a realizat în anul 1879 un arbust cu înflorire repetată, frunziș atractiv și elegant care a reprezentat începutul epocii moderne a florilor. De atunci acești hibrizi au ajuns peste tot în lume, perfecționându-se de fiecare dată. Aceste soiuri parfumate se pot adapta atât în zone calde, cât și în zone reci cu multă lumină solară, și se pot planta în orice tip de sol.

Printre aceștia se numără: Taboo, Alba García, Laetitia Casta, Baronne de Rothschild, Julio Iglesias, Louis de Funes, Mister Lincoln, Blue Moon, Lolita Lempicka, Black Pearl, Super Star, Charles de Gaulle, Orient Express, și mulți alții.

Tufe stufoase de trandafiri

Tufele de trandafiri cu ramuri bogate și înfloriri multiple, sunt o emblemă a grădinilor romantice. Acești trandafiri prezintă o gamă variată de culori și oferă o experiență multisenzorială. Fiind versatili și ușor de îngrijit, tufele de trandafiri adaugă eleganță oricărei grădini.

Tufele de trandafirii cățărători (urcători) sunt cele care duc eleganța și frumusețea la înălțime oferind spectacole de culoare atât pe orizontală cât și pe verticală. Sunt foarte populare și asemănătoare cu tufele antice de trandafiri. Plantele sunt mari de până la 2,5 m înălțime și produc flori simple sau duble, aranjate individual sau în ciorchini, unele compuse dintr-o infinitate de petale.

Trandafirii arbuști încep să înflorească primăvara când temperaturile cresc. Printre aceste specii avem soiuri clasice și parfumate de culoare roșie precum: Imperial Chrisler, Papa Meillan, Eric Tabarly, Eden Rose ( alb, roșu și roz).

Trandafiri sălbatici

Trandafirii sălbatici, cunoscuți și sub numele de trandafiri nativi sau trandafiri antici, oferă un farmec sălbatic și natural. Aceste flori delicate pot fi găsite în natură, având un aspect simplu cu o aromă subtilă. Trandafirii sălbatici sunt adesea simbolul frumuseții nealterate. Originare din Europa, Asia și Africa, aceste tufișuri spinoase fac parte din familia Rosaceae, introdusă în America de Nord și cresc fără intervenția mâinii omului. Tufele sălbatice produc un număr mare de flori simple, necomplicate, cu o singură înflorire, într-o varietate de culori; sunt rezistente la boli și dăunători și uneori produc și fructe. Cele mai populare sunt trandafirul rugosa și trandafirul multiflora.

Trandafiri antici

Trandafirii antici aduc cu ei parfumul și grandoarea trecutului. Acești trandafiri includ soiuri care au fost cultivate înainte de 1867, marcând o perioadă de înflorire a hibridizării. Cu petale și arome bogate, trandafirii antici aduc un strop de nostalgie și eleganță în grădinile moderne.

Sunt singurii trandafiri care nu au fost modificați din anul 1867 când s-a făcut hibridul La France, adică sunt trandafirii care au rămas la fel până în prezent. Sunt cunoscuți și sub denumirea de „trandafiri de patrimoniu” sau „trandafiri istorici”, înfloresc o singură, în timpul verii, au un parfum plăcut și sunt foarte rezistenți. Sunt puțin preferați pentru grădini, datorită varietății reduse a culorilor, deoarece majoritatea sunt alb, roz și roșu purpuriu. În plus, au handicapul că înfloresc doar o dată pe an, în timp ce trandafirii moderni au înfloriri repetate. Cei mai populari trandafiri din această specie sunt Baronne Prevost, Francis Dubreuil, Yolande d’Aragon, Rose de Rescht și Lady Banks.

Fiecare tip de trandafir aduce cu el o poveste unică, o paletă de culori și o aromă unică. De la eleganța modernă la naturalețea sălbatică, de la tufele bogate la farmecul vechi, universul trandafirilor oferă o varietate impresionantă. În cultivarea și îngrijirea acestor minunate flori, oamenii continuă să descopere și să celebreze diversitatea și frumusețea trandafirilor.

Dacă vă doriți un trandafir unic în ghiveci sau în gradină, intrați în lumea magică a trandafirilor pe https://famousroses.hu . Aveți de ales dintre cele peste 100 de soiuri de trandafiri medaliați și celebri în întreaga lume! La Famous Roses Magyarország găsiți trandafirii de care aveți nevoie pentru a vă transforma casa și gradina în galerii de arta. De la trandafiri cățărători și parfumați până la trandafiri de dulceață, de la cei mai mari creatori ai lumii. Medaliați, celebri și cu garanție pentru prindere, soi și culoare, Famous Roses Magyarország vă oferă cei mai calitativi și rezistenți butași de trandafiri de pe piață. Acești trandafiri de colecție, adevărate opere de artă pentru totdeauna, sunt cele mai inspirate cadouri cu flori care rezistă an de an.