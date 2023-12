Grădinile de trandafiri au fost multă vreme simboluri ale romantismului și eleganței. Iubiți pentru florile lor mari și parfumul divin, trandafirii sunt vedete în orice grădina și există puține plante care pot rivaliza cu versatilitatea lor. Disponibili într-o varietate de culori, parfumuri, înfloriri repetate sau unice și diverse forme (urcători, pomișori, tufe, teahibrizi, floribuna), există trandafiri de grădină pentru orice loc și pentru orice iubitor de frumos.

Pe vremuri, grădinile de trandafiri cu ziduri erau cunoscute sub numele de mătănii și adesea nu conțineau altceva decât trandafiri. Grădinile de trandafiri formale sunt concepute pentru a aduce un omagiu eleganței clasice a trandafirilor. Adesea, aceste grădini constau din chenaruri simetrice, geometrice, mărginite cu garduri vii tăiate și umplute cu tufe de trandafiri adesea aranjate după culoare. Cu toate acestea, nu trebuie să plantați trandafiri într-o grădină formală, există numeroase moduri pentru vă bucura de frumusețea și parfumul lor în propria locuință sau grădină, de la cățăratul peste o pergolă, până la ghivece pe terasă.

Mai mult decât atât, practica modernă de grădinărit tinde să favorizeze proiectarea unei grădini de trandafiri, astfel încât aceștia să se afle printre plante perene, bienale și anuale, atât pentru că arată mai contemporan, cât și pentru că ajută la prevenirea apariției anumitor boli la trandafiri.

Grădinile anului 2023 s-au îmbracăt în culori și arome cu ajutorul unor trandafiri excepționali. Specialiștii în trandafiri de la Famous Roses Spania au realizat un topul 5 al celor mai frumoși trandafiri de grădină care își încântă cultivatorii și admiratorii cu frumusețea lor remarcabilă.

1.Rose Des Cisterciens: Eleganță clasică în culori vibrante

Cunoscut pentru forma sa clasică de trandafir și pentru petalele sale vibrante, Rose Des Cisterciens este un veritabil spectacol vizual. Culorile sale pastelate aduc un farmec aparte grădinii, iar parfumul său delicat transformă fiecare colț într-o oază de relaxare și rafinament.

„O roză ghidușă și plină de feminitate pentru care trebuie să îi mulțumim lui Delbard, marele creator al lui Rose Des Cisterciens, care și-a dorit să ofere lumii o minune plină de culoare. Rose des Cisterciens se scaldă în nuanțe de galben, roz și portocaliu cu flori mari și duble, cu petale ondulate și decupate ce formează un aranjament subtil, mereu diferit de la un trandafir la altul. După cum se prezintă, e clar că acestei roze i-a fost scris să aducă bucurie în orice grădină. Iar acest lucru se poate vedea cel mai bine la fiecare înflorire din perioada sezonului, când toate celelalte plante se aliniază în spatele ei ca într-o paradă în zi de sărbătoare, iar aleile devin bulevarde de promenadă pentru cei ce vin să viziteze gingașa plantă care a prins din nou glas. Noi, la Famous Roses, am văzut mii de trandafiri și de data asta trebuie să mărturisim că mai rar întâlnești atâta frumusețe și energie la un fir de trandafir ce poate atinge, la maturitate, 100-120 cm. Dacă doriți să vă completați colecția cu o roză plină de feminitate, atunci Rose des Cisterciens este exact ceea ce căutați.”- Viaceslav Buhna, Owner Famous Roses.eu.

2. Leonardo da Vinci: O capodoperă florală

Inspirat de geniul artistului italian, trandafirul Leonardo da Vinci impresionează prin nuanțele sale unice și forma perfectă a florilor. Petalele sale, dispuse armonios, aduc aminte de creațiile maestrului, iar aroma sa bogată completează atmosfera artistică din grădină. Această creație, această roză care poartă numele lui Leonardo da Vinci, este unică în ansamblul ei, florile sale adunând peste 90 de petale pictate într-un roz bengalez de-a dreptul încântător.

„Noi, la Famous Roses, avem mare grijă ca acest trandafir să ajungă în condiții optime la iubitorii de roze și am ales să-l livram cu mare atenție și să garantăm pentru prinderea lui. Și încă ceva, dacă va plac trandafirii la fel de mult pe cât va plac operele de artă, vă mai recomandăm să vedeti și Red Leonardo da Vinci. Un motiv în plus pentru care trandafirul Leonardo da Vinci merită găzduit în galeria ta de artă e faptul că înflorește repetat și abundent. Un iubitor de roze chiar ne-a scris că acest trandafir face mai multe flori decât frunze. În plus, are o rezistență foarte crescută la îngheț și la boli, fapt recunoscut și prin certificarea ADR, titlu care se acordă doar celor mai rezistenți trandafiri din lume. Și dacă tot a venit vorba de premii, trandafirul Leonardo da Vinci se mai poate mândri și cu Medalia de aur la Monza, o distincție care îl pune și mai mult în valoare.”

3. Giardina: Trandafirul preferat al romanticilor

Giardina este un trandafir care impresionează prin diversitatea culorilor sale și parfumul său inconfundabil. În nuanțe delicate de roz acest trandafir adaugă o notă de eleganță și prospețime grădinii. Romanticii ne vor spune că Giardina trebuie admirat în nopțile calde de august, când singura sursă de lumină e luna. Sau atunci când se crapă de ziuă și peste florile mari pictate în nuanțe de roz se așterne o lumină albăstruie, liniștitoare. Cu siguranță, un astfel de romantic este și celebrul creator de trandafiri, Tantau, care și-a dorit că Giardina să fie un urcător fără pereche.

„Florile sale mari, nostalgice vor rezista o bună perioadă după înflorire și vor păstra în petalele catifelate parfumul fructat ce i-a făcut pe mulți să rămână în preajma lui cu orele. Nouă, la Famous Roses, ni se întâmplă de multe ori să ne oprim lângă el și să discutăm despre vegetația sa viguroasă și foarte sănătoasă care poate atinge înălțimi de 350-400 cm. Sau să vorbim despre faptul că înflorește repetat pe toată perioada sezonului și că cei ce îl vor primi în grădina lor vor fi foarte încântați de alegerea făcută. Iar noi, că de obicei, vom fi bucuroși să-l livrăm exact acolo unde îi este locul. În grădina unor romantici.”- Viaceslav Buhna, specialist în trandafiri.

4. Zephirine Drouhin: eleganță și rezistență

Zephirine Drouhin se distinge prin flori roz intens și parfumul său subtil, atrăgând privirile și admirarea tuturor. Ceea ce îl face și mai special este rezistența sa remarcabilă la boli, făcându-l alegerea perfectă pentru grădinarii care caută frumusețe durabilă.

„Este unul dintre cei mai celebri trandafiri romantici din lume. Și, da, putem să confirmam oricând că Zephirine Drouhin este un trandafir cu sensibilitatea unui poet dar cu rezistența unei roze obținute prin altoire pe cel mai puternic portaltoi la ora actuală. Popularitatea să se datorează mai multor motive. Înflorește abundent la sfârșitul primăverii și are florile roz-aprins, cu un parfum absolut minunat. Tolerează semiumbră și solul sărac, iar datorită particularității de a avea puțini spini, este ușor de modelat. Zephirine Drouhin atinge, la maturitate, 2.5 – 3.0 m. Livrăm acești superbi trandafiri cu mare atenție și garantăm pentru prinderea lor.”

5. Eric Tabarly (Eden Rose Roșu): O călătorie în lumea petalelor roșii

Cu petalele sale în nuanțe profunde de roșu, Eric Tabarly (Eden Rose Roșu) este o adevărată declarație de pasiune în grădină. Parfumul sau intens și rezistența la diverse condiții climatice îl fac preferatul celor care caută un trandafir spectaculos și ușor de întreținut.

„Casa Meilland Richardier ne propune un trandafir cățărător care amintește de Pierre de Ronsard, cu floarea sa de forma trandafirilor clasici, cu o culoare roșu purpuriu și un parfum mediu. Dacă vreți că grădina să arate că o grădina franțuzească, atunci țineți minte că trandafirul Eric Tabarly are exact acel fermecător je ne sais quoi de care ai nevoie. De asemenea, are o rezistență bună la maladii și o înflorire generoasă. La maturitate atinge înălțimea de 2m +, iar floarea sa are aproximativ 100 de petale. Pe scurt, este un trandafir magnific. Iar acest lucru a fost remarcat și de juriile internaționale atunci când l-au premiat cu 2 medalii pentru calitățile sale desăvârșite.”, menționează specialistul.

Acești cinci trandafiri de grădină aduc o varietate de culori și parfumuri, transformând orice grădină într-un colț de rai. Cu eleganța lor distinctă și rezistența lor, acești trandafiri rămân în centrul atenției, aducând bucurie și frumusețe în fiecare colț al casei sau grădinii.

