Detii deja o casa sau vrei sa iti construiesti una si te gandesti la noile tehnologii de producere a energiei electrice pe care sa le folosesti pentru locuinta ta? Deja este cunoscut faptul ca energia verde este de fapt viitorul alimentarii caselor cu un tip de energie inepuizabila. Aceasta poate fi produsa prin mai multe modalitati, folosindu-se doar de ceea ce ofera natura precum soarele, vantul sau apa.

Desigur, pe langa implementarea unor echipamente pentru surse de energie verde, daca iti doresti in intregime o casa verde va fi necesar sa tii cont si de materialele din care este construita aceasta, respectiv cele care tin de izolatia exterioara a casei. Indiferent de echipamentele pe care le folosesti la constructia casei precum betoniera, fierastrau, hidrociclon de nisip sau alte tipuri de scule, pentru o casa verde trebuie sa te orientezi catre materiale de constructii care sa nu emita compusi organici volatili sau cu emisii reduse.

Daca in momentul de fata esti interesat de modalitatile prin care iti poti produce energie verde, iata care sunt cele mai cunoscute surse care o pot genera:

Energie solara

Cea mai importanta sursa de energie verde este la indemana tuturor, aceea fiind lumina soarelui. Este una dintre cele mai folosite modalitati pentru a beneficia de energie verde pentru locuinte si care scade considerabil in fiecare luna valoarea facturilor pentru utilitati. Aceasta energie solara poate sa fie folosita pentru a genera electricitate prin celule solare, prin centrale termice solare sau prin panouri solare termice si pompe de caldura.

Energia eoliana

Energia eoliana sau energia vantului este o alta forma de energie regenerabila pe care o poti folosi pentru locuinta ta. Reprezinta o alegere potrivita atunci cand se doreste renuntarea la combustibili fosili sau la alte produse care polueaza atunci cand produc energie.

Cum se produce mai exact energia prin metoda eoliana? Turbinele eoliene sunt cele responsabile de producerea de energie electrica prin folosirea fluxurilor de aer sau a vantului care apar in mod natural in atmosfera. Cu toate ca in orasele aglomerate ar fi necesara o astfel de forma producatoare de energie verde, cele mai multe eoliene sunt amplasate mai ales in zonele rurale.

Energie produsa prin biomasa

Atunci cand ne gandim la biomasa, trebuie sa stim faptul ca este vorba despre o sursa de energie regenerabila considerata neutra din punct de vedere al emisiilor de carbon. Se refera mai exact la partea biodegradabila a deseurilor, substante animale si vegetale rezultate din silvicultura si industrii conexe. Biomasa este mai pe scurt o componenta organica a naturii, una dintre cele mai importante forme de energie regenerabila, care poate sa reprezinte cu succes o forma de stocare a energie solare in energia chimica a moleculelor de substante organice.

Un alt avantaj pentru aceasta modalitate de producere de energie verde consta in faptul ca reduce efectul de sera, dar se remarca si prin faptul ca nu produce ploi acide.

Energie hidroelectrica

Energia hidroelectrica se produce prin folosirea apelor, fiind vorba despre o energie hidraulica transformata in energie electrica. Acesta nu genereaza poluare si este prietenoasa cu mediul inconjurator, fiind folosita de foarte multi ani pentru producerea de energie verde. Se afla in topul celor mai folosite surse de energie pentru case verzi deoarece are beneficii multiple si nu afecteaza in vreun fel mediul.

Energie produsa geotermal

Desi reprezinta un tip de energie rentabila, este destul de limitata deoarece energia geotermala se poate produse doar in zonele care sunt apropiate de imbinarile tectonice. Energia se produce prin intermediul caldurii care se afla in interiorul pamantului, mai exact prin aburi si apa fierbinte. Se extrage din pamant cu ajutorul unor procese naturale si este de mare ajutor pentru a produce energie verde pentru case.