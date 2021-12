În marea lume a cadourilor, fiecare dintre noi își dorește să fie unic, mai ales în această perioadă în care vrem să ne arătăm, mai mult decât oricând, aprecierea față de cei dragi. Tu ai pregătit deja lista de cadouri pentru Crăciun sau încă lucrezi la ea? Nu pierde timpul, pentru că sărbătorile parcă se furișează și nici nu îți dai seama cât de aproape sunt. La Iulius Mall Suceava găsești cadouri pentru toate gusturile, și pentru că ești ajutorul lui Moș Crăciun, poți câștiga și premii. De asemenea, 11 elevi au pregătit o expoziție, cu vânzare, de picturi și tablouri din quilling, de unde poți alege daruri speciale.

Nu există perioadă în an mai plină de căldură, de bucurie și de satisfacții sufletești decât Crăciunul. Familia reunită, darurile, fericirea de pe chipurile celor dragi când văd ce le-a adus Moșul, toate te fac să trăiești această perioadă aproape ca într-o poveste. Dar până să așezi cadourile sub brad, dacă te transformi în ajutorul Moșului și vii la Iulius Mall Suceava, poți fi răsplătit, pentru că, până pe 22 decembrie, ai șansa să câștigi premii pe loc, precum: vouchere de cumpărături de până la 200 de lei. Tot ce trebuie să faci este să mergi cu bonurile, a căror valoare cumulată trebuie să fie de minimum 150 de lei, la Centrul Info și primești pe loc un cadou. În plus, pe 23 decembrie vor avea loc și ultimele 3 trageri la sorți, iar 3 norocoși vor primi câte un premiu: un telefon Samsung Galaxy Z Flip 3, un Philips Led TV și un aspirator robot Rowenta. Consultă regulamentul pe http://iuliusmall.com/suceava/!

Totodată, la parterul Iulius Mall, în zona Bershka – LC WAIKIKI, 11 elevi din județul Suceava, sub îndrumarea profesoarei Viorica Bordianu de la Atelierul de creații artistice, pictură și quilling „Aripi Înflorite” Rădăuți, au pregătit o expoziție, cu vânzare, de picturi și tablouri din quilling. Picturile cuprind elemente cromatice din mai multe spectre creative și nu sunt doar rodul talentului fiecărui copil, ci și aspirațiile acestora, iar fâşiile de hârtie colorată răsucite frumos, în diverse forme şi modele, au transformat materiale apartent banale în adevărate bijuterii. Banii din vânzarea lucrărilor vor fi folosiți pentru achiziționarea de produse necesare pentru realizarea creațiilor artistice.

Dacă ai terminat cumpărăturile și vrei să te relaxezi, o poți face la patinoarul Ice Dream, ce are sesiuni de patinaj de luni până duminică, de la ora 10.00 până la 13.30, iar mai apoi, distracția reîncepe de la ora 14.00 și se încheie la ora 22.00. O repriză de patinaj are 90 de minute, iar prețul unui bilet este de 15 lei pentru acces și 15 lei pentru închirierea patinelor. Și pentru ca experiența să fie completă, vino să te bucuri de produse gastronomice delicioase sau alege cadouri deosebite de la căsuțele amenajate afară.