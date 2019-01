Stim cu totii ca YouTube a devenit al doilea cel mai mare motor de cautare. Aici fiecare dintre noi cauta o multime de informatii zilnic. Astfel se formeaza unele trenduri de cautare pe platforma.

Ei bine unele tendinte vin si pleaca la fel de rapid pe YouTube, in timp ce altele continua sa adune comunitati si sa creasca in viteza. Acestea ajung sa genereze opinii nebunesti si o multime de engagement pe Youtube.

Fie ca va vine sa credeti, fie ca nu, videoclipurile cu slime sunt azi doar una dintre acele tendinte care au aparut in urma cu doar cativa ani si car pur si simplu nu se opresc. Aceste clipuri continua sa creasca, iar utilizatorii furnizeaza nonstop continut pentru divertisment, inmultind vizualizarile din partea spectatorilor ca prin magie.

25 MILIARDE de vizualizari intr-un an pe categoria videoclipurilor cu slime

In 2018, continutul cu video slime a generat 25,4 miliarde de vizionari pe YouTube, avand o crestere de 78% fata de 2016, ceea ce face ca aceasta sa devina o adevarata tendinta cu o putere extrem de mare pe platforma. Potrivit Google, „slime” a fost cea mai mare tendinta DIY din 2017 – provocand chiar o lipsa nationala de adeziv in S.U.A.

Iar in 2018 s-a observat la fel de multa activitate atunci cand a fost vorba despre videoclipurile online slime. Peste 1,7 milioane de incarcari din aceasta categorie s-au facut pe YouTube pe diferite canale. Rata medie de engagement pentru continutul de slime a fost de 1,5 ori mai mare decat media platformei. Din totalul vizionarilor de 25,4 miliarde, 24,9 miliarde au fost clipuri ale influenserilor, restul de 329 milioane provenind din canalele media si de divertisment si 20,2 milioane de vizualizari din conturile de marci oficiale.

Continutul video cu slime-uri a fost un fenomen cu adevarat mondial in 2018. In timp ce engleza era limba de varf pentru 15.3 miliarde din vizualizarile YouTube, au existat si vizionarile de la incarcari in portugheza (2.1 miliarde), spaniola (2 miliarde), turca (1.3 miliarde) si vietnameza (1 miliard), evidentiand astfel modul in care creatorii de pe intregul glob au raspuns la cererea pentru acest continut in limba lor materna.

Influenceri care au condus trendul Slime Video pe You Tube

Influencerii au generat majoritatea covarsitoare a punctelor de vedere pentru continutul din aceasta categorie – video cu slime in 2018, primele doua canale atragand peste 2 miliarde din vizionarile totale pe acest segment.

Cel mai vizionat influencer a fost Isabella Stress, care a generat vizionari pe YouTube de peste 2,8 milioane, dupa doar 30 de zile de la uploadarea clipului. Videoclipurile ei au atras 251 milioane de vizualizari in octombrie 2018, iar canalul ei a zburat in topul graficului de performanta YouTube cu 412 locuri pentru a-si asuma pozitie de top 100.

Pana in noiembrie 2018, ea a fost influencerul global #1 in divertisment pe YouTube. Cel mai vizionat videoclip de anul trecut a generat o performanta incredibila de 367 de milioane de vizualizari.

Magazinele online si site-urile de specialitate care vand materia prima sau chiar produsul finit, slime-ul, au inregistrat si ele recorduri la nivel de vanzari. Asadar, trendul pare sa fie inca in forma si sa continue si pentru 2019.

