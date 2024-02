Céline Dion (55 de ani) va lansa un nou documentar, intitulat „I am: Céline Dion”, în care vorbește despre boala neurologică rară și incurabilă, care a făcut-o să se retragă din muzică. Vedeta canadiană suferă de sindromul persoanei rigide – SPR – caracterizat prin rigidizarea musculară progresivă și episoade repetate de spasme musculare dureroase, notează click.ro.

„Ultimii doi ani au fost o adevărată provocare pentru mine, de la descoperirea bolii mele şi până la a învăţa să trăiesc cu ea şi de a o gestiona, fără să o las să mă definească. În timp ce drumul spre reluarea carierei mele de cântăreaţă continuă, am înţeles cât de mult îmi lipsea acest lucru, să pot să îmi văd fanii. În timpul acestei absenţe, am decis să documentez această parte a vieţii mele, să încerc să îi sensibilizez pe oameni în legătură cu această boală puţin cunoscută şi să îi ajut pe cei cu care împărtăşesc acest diagnostic”, a anunțat Céline Dion zilele trecute, într-un comunicat de presă, conform sursei citate. Documentarul despre celebra cântăreață a fost regizat de Irene Taylor și a fost filmat timp de un an de zile. Acesta va fi lansat în curând pe serviciul de streaming deținut de Amazon, Prime Video.

Sursa foto: Facebook

