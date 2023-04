La câteva luni după ce a anunțat că se retrage din muzică, din cauza faptului că suferă de o boală neurologică rară, Celine Dion revine în forță.

Artista a lansat piese noi, care fac din coloana sonoră filmului „Love Again”, în care joacă Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, dar și Dion, aflată la debut în cinema.

Albumul care poartă numele peliculei conține 11 piese dintre care cinci sunt noi și șase hituri mai vechi inclusiv „That’s The Way It Is” și „It’s All Coming Back to Me Now” – precum și trei dintre selecțiile din coloana sonoră a filmului. Pelicula va avea premieră în cinematografe pe 5 mai, iar coloana sonoră va fi lansată pe 12 mai, noteazp click.ro.

