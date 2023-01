Consiliul Județean Suceava va aproba în prima ședință lista minimală de programe și proiecte culturale care vor fi organizate în anul 2023 de Centrul Cultural Bucovina. Conform listei care a fost prezentată de conducerea Centrului Cultural, printre acțiunile care vor avea loc pe tot parcursul anului se numără „Jocul pe toloacă”, în localitățile din județ urmând să fie organizate manifestări tradiționale și obiceiuri. La aceasta se adaugă „Drumul lui Ștefan”, „Moșteniri Bucovinene” (inițiere în jocul popular, arte plastice, meșteșuguri și folclorul literar), „Gustă din Bucovina”, „Folclorul din Cărți” (o caravană a cărților de folclor) sau „Din Rarău în lumea mare” (spectacole de promovare a creației populare bucovinene susținute de formațiile de amatori din județ în cadrul altor festivaluri din țară). Printre festivalurile și evenimentele deja consacrate se numără „Hora Bucovinei” din Frasin, care va avea loc în luna mai sau Festivalul Național de Poezie „Nicolae Labiș”, în perioada septembrie – octombrie. Ediția de anul acesta a programului „Paștele în Bucovina” va avea loc în perioada martie aprilie și va include printre altele evenimente precum Festivalul Național al Ouălor Încondeiate de la Ciocănești, Târgul Meșterilor Populari de la Gura Humorului, Festivalul Ouălor Încondeiate de la Moldovița, precum și un concert pascal la Suceava. Unul dintre cele mai importante evenimente de anul acesta va fi Festivalul Internațional „Ciprian Porumbescu”, în cadrul căruia se vor desfășura Concursul Internațional al Muzicii de Cameră, concursul de Interpretare Instrumentală „Lira de Aur” Suceava, „Sub semnul lui Ciprian Porumbescu” – concurs vocal instrumental cu participarea Școlii Populare de Artă „Ion Irimescu” Suceava, precum și concertul „Cânta la Stupca o vioară”. Printre noutățile de anul acesta la capitolul evenimente se numără „Festivalurile Verii” – Bucovina, care vor avea loc în perioada iunie – august.

Alte evenimente de amploare vor fi și Festivalul Internațional Ștefanian”, care se va desfășura în ctitoriile domnitorului Ștefan cel Mare, precum și Festivalul „Întâlniri Bucovinene” de la Câmpulung Moldovenesc, precum și programul „Pelerin în Bucovina”, în luna august, la Putna. Luna august va fi dedicată Diasporei, pentru care vor fi organizate evenimente precum „Sărbătoarea Muntelui” pe Rarău, festivalul „Sărbătoarea Diasporei” și festivalul de folclor al minorităților „Din Obcini Cântec Răsună” de la Moldovița.

O altă noutate este „Luna Bucovinei”, care va include mai multe evenimente organizate în noiembrie, printre care „Ateliere Vivante Bucovinene” – portrete de meșteri populari bucovineni, Sărbătoarea Memoriei „Ziua Scrisului Bucovinean”, Ziua Bucovinei, Salonul Concurs al Artiștilor Plastici Amatori și Campionatul Național de Caricatură. În programul acțiunilor Centrului Cultural intră și „Crăciun în Bucovina”, în luna decembrie, cu evenimente precum „Sărbătoarea Minorităților”, spectacole de obiceiuri de iarnă, Festivalul Internațional al Obiceiurilor de Iarnă de la Suceava și festivalul obiceiurilor pe stil vechi. De asemenea, Centrul Cultural Bucovina va fi partener în cadrul unor acțiuni precum „Umor… La Gura Humorului”, Zilele Teatrului „Matei Vișniec” Suceava, Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic” de la Fălticeni, Festivalul Internațional de Folclor „Arcanul” de la Rădăuți, „Târgul Lăptarilor” și Festivalul Drumul Lemnului de la Câmpulung Moldovenesc, Festivalul Internațional de film și diaporamă „Toamnă la Voroneț”.