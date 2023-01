Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a consideră că turiștii pot avea o zi plină în Bucovina pe 24 ianuarie, în ultima zi a minivacanței de Ziua Unirii Principatelor Române. Niculai Barbă a precizat că Bucovina pune la dispoziția turiștilor mai multe posibilități de petrecere a timpului liber. „Astfel, Bucovina, județul Suceava, demonstrează că are un potențial turistic excepțional care poate fi valorificat pe parcursul întregului an, oricare ar fi condiție meteo sau situațiile punctuale, de moment. Avem în Bucovina mănăstirile pictate, monumente UNESCO, care vor continua să atragă turiștii, în orice perioadă a anului. Avem pădurea „Codrii Seculari de la Slătioara”, înscrisă în lista Patrimoniului Mondial UNESCO, supranumită și „Catedrala de lemn a Bucovinei”, una dintre cele mai întinse și bine conservate păduri virgine de fag și rășinoase din Europa”, a arătat Niculai Barbă. El a amintit că și Cetatea de Scaun a Sucevei este deschisă pentru vizitare între orele 10-18, iar ultimul bilet se eliberează la ora 17:00. „Așa cum spuneam, în 2023, Anul Ciprian Porumbescu, obiectivele turistice de la Stupca vor fi deschise zilnic pentru vizitare. Muzeul Memorial „Ciprian Porumbescu” și Casa Memorială „Ciprian Porumbescu” din Stupca, azi, Ciprian Porumbescu, pentru mâine au programul de vizitare 9:00-17:00. Apoi, la Gura Humorului, vă așteaptă mega tiroliana, cea mai lungă din Europa, Aventura Park, funcționează telescaunul și este deschisă piscina”, a spus vicepreședintele CJ Suceava. El a spus că turiștii pot opta și pentru trasee pentru plimbări cu bicicleta, la Dragomirna cu pornire din parcarea mănăstirii, dar și pentru traseele de drumeție pe Via Mariae și Via Transilvanica. Niculai Barbă a precizat că Serviciul Salvamont a pregătit aceste trasee și va asigura permanent suportul necesar.

„La Câmpulung Moldovenesc, mâine funcționează telegondola pârtiei de schi Rarău, între orele 11-15. Turiștii pot vizita mâine și muzeele de la Ciocanești, Vama și Moldovița, atelierul de ceramică de la Marginea și nu trebuie să rateze o plimbare cu Mocanița Huțulca de la Moldovița, care are în program două curse, la orele 10:00 și 14:00”, a afirmat Niculai Barbă. De asemenea, el a arătat că și la Vatra Dornei funcționează telescaunul, pentru o plimbare spre vârful Diecilor, unde se pot face mici drumeții, se poate practica echitația, se poate admira caldeira vulcanică, spre depresiunea Șarului, cu un diametru de 10 km, una dintre cele mai mari din Europa, iar pentru doritori, există posibilitatea servirii mesei. Niculai Barbă a precizat că dacă este vizibilitate, tot de aici panorama Munților Călimani este spectaculoasă.

„Toate traseele turistice din jurul stațiunii sunt practicabile în aceasta perioadă. Și tot la Vatra Dornei sunt deschise cele două muzee, Etnografic, respectiv de Știintele Naturii și Cinegetică, este deschis patinoarul din parcul municipal iar la sediul CNIPT Vatra Dornei poate fi vizitată expoziția pictorului Dănuț Acostantinesei, „Figurativ vs. Abstract”, în intervalul 10:00-14:00”, a afirmat vicepreședintele CJ Suceava.

În final, Niculai Barbă a ținut să evidențieze faptul că Bucovina, județul Suceava, demonstrează că are un potențial turistic excepțional care poate fi valorificat pe parcursul întregului an, oricare ar fi condiție meteo sau situațiile punctuale, de moment.