În perioada 22 – 25 iunie 2023, Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural ”Bucovina”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava si Asociația ”Produs în Bucovina”, va organiza TÂRGUL DE SÂNZIENE, târg al meșterilor populari, în Piața 22 decembrie – Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava. Anul acesta la târg vor participa 30 de meșteri populari, atât din județul Suceava, cât și din țară.

Această manifestare se desfășoară în vederea stimulării meșterilor populari în producerea și valorificarea obiectelor meșteșugărești autentice, specifice zonelor etnografice din care provin, precum și pentru a promova meşteșugurile populare.

În cadrul evenimentului vor avea loc ateliere de lucru pe meșteșuguri: cioplitură în lemn, țesut și cusut, olărit, încondeiere ouă, prelucrare piei, confecționare coronițe din flori de sânziene etc. Nu vor lipsi programele cultural artistice organizate de Centrul Cultural Bucovina, cum ar fi: piese de teatru pentru copii prezentate în târg, de trupa de Teatru de Păpuși a Centrului Cultural ”Bucovina”. Astfel joi, 22 iunie, ora 18.00 – se va juca piesa ”Dănilă Prepeleac”, iar vineri, 23 iunie, ora 11.00, piesa ”Iedul cu trei capre”. Joi, 24 iunie, va fi organizată o expoziție de costume populare din recuzita meșterilor populari, prezentate pe panouri și manechini, cu ocazia ”Zilei Universale a Iei”, fiind evidențiată cămașa cu altiță, element de identitate culturală în România, recent introdusă în Patrimoniul UNESCO. Duminică, 25 iunie, va avea loc o reprezentație a grupului de copii ”Gura Izvorului” din Vatra Moldoviței, coordonator Ilaria Pușcă. Nu în ultimul rând, împreună cu meșterii populari, vom face coronițe din flori de sânziene, pe care le vom expune, într-o formă aparte, în târgul nostru.

În calendarul popular, ziua de 24 iunie este cunoscută sub denumirea de Sânziene sau Drăgaica. Sub numele Sânziene stau trei elemente strâns legate între ele. Primul se referă la zânele, de obicei bune, extrem de harnice în această noapte de 23 spre 24 iunie, adică noaptea Sânzienelor. Al doilea element este reprezentat de florile galbene, care înfloresc în preajma zilei de 24 iunie, plante cu importante atribute divinitorii şi apotropaice, aceste flori fiind substitute vegetale ale zânelor cu acelaşi nume. Al treilea element vizează chiar sărbătoarea de pe 24 iunie. Ziua de Sânziene, o mare sărbătoare religioasă, cand se serbează si Hramul Sucevei, Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Obiceiurile practicate în această zi, sunt dedicate dragostei, soarelui şi muncilor agricole, specifice verii. În multe zone din ţară, în această noapte se aprind focuri pe dealuri, iar oamenii umblă cu făcliile aprinse, înconjurând casa, ogoarele și grajdurile.