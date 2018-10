Bustul unionistului Iancu Flondor, artizanul Unirii Bucovinei cu Țara Mamă, care a fost amplasat lângă Palatul Administrativ din municipiul Suceava, a fost dezvelit astăzi în cadrul unei ceremonii oficiale la care a fost prezent și sculptorul care a realizat lucrarea, Virgil Scripcariu, sucevean la origine. Monumentul a fost sfințit de un sobor de preoți care au oficiat și o slujbă de comemorare.

Flutur: ”Astăzi Dumnezeu ne-a ajutat să aducem omagii și să cinstim un mare bucovinean, un mare român, Iancu Flondor”

În cuvântul său președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a omagiat personalitatea lui Iancu Flondor arătând că este o obligație a tuturor să ne aducem aminte de înaintașii noștri. ”Astăzi Dumnezeu ne-a ajutat să aducem omagii și să cinstim un mare bucovinean, un mare român, Iancu Flondor. Dacă dăm timpul în urmă acum 100 de ani pe 27 octombrie 1918 la Cernăuți Adunarea Constituantă alegea Consiliul Național Român cu președinte Iancu Flondor și aproba moțiunea pe patru puncte pentru Unirea necondiționată și pe vecie a Bucovinei cu Țara Mamă, România. Sunt bucuros că am prins aceste vremuri. Am și avem o obligație să omagiem, să comemorăm, să ne aducem aminte de înaintașii noștri. Aș putea spune că astăzi începem seria sărbătorilor Centenarului Unirii Bucovinei cu România”, a spus Flutur. El a anunțat că un alt bust al lui Iancu Flondor ca fi amplasat pe Aleea Unioniștilor din Alba Iulia și va fi dezvelit la data de 1 decembrie. ”Vom fi prezenți acolo cu o delegație de la Suceava pe 1 decembrie la Alba Iulia pentru a dezveli bustul lui Iancu Flondor. E un lucru frumos, măreț și pe deplin meritat de cel pe care cu un an în urmă îl făceam post morten cetățean de onoare al județului Suceava. E prea puțin pentru faptele acestui mare om de stat. Noi am scos și o broșură în cinstea lui să fie împărțită la oameni despre viața lui Iancu Flondor, despre familia lui, despre boierul de la Storojineț, despre viața politică agitată din acele vremuri. Parcă nu ne mai lasă agitația asta nici în zilele noastre. Cu toate acestea Iancu Flondor lasă în urmă niște fapte de eroism și faptul că a fost în fruntea celor care au militat pentru Unirea cu Țara înseamnă totul. Pentru că în acele vremuri cu 100 de ani în urmă erau tot discuții aprinse. Ucrainenii pe 18 octombrie își alegeau un Consiliu Național al Ucrainenilor care doreau ca Bucovina împreună cu Galiția să se lipească în altă parte. S-a mobilizat pătura de intelectuali bucovineni în frunte cu Iancu Flondor și pe 27 octombrie au făcut primii pași. Pe 2 noiembrie au trimis la București această moțiune în patru puncte prin care se exprima dorința de a se uni cu Țara Mamă. Apoi au urmat celelalte etape. Pe data de 6 noiembrie 1918 Armata Română a venit în Bucovina pentru eliberare, pentru salvare, pentru stabilirea ordinii în această zonă și sigur că în final pe 11 noiembrie au ajuns la Cernăuți unde a urmat toate procedurile culminând cu 28 noiembrie Congresul General al Bucovinei când s-a votat Unirea pe vecie a Bucovinei cu Țara”, a remomerat Flutur.

Scripcariu: ”Mulțumesc că mi s-a dat ocazia de a oferi orașului un gest artistic”

”Încerc și eu un sentiment de recuperare identitară cumva plecat fiind demult din Suceava. Mulțumesc că mi s-a dat ocazia de a oferi orașului un gest artistic. Mă bucur de această relație, de încrederea pe care oficialitățile de aici mi-au acordat-o”, a spus Virgil Scripcariu, cel care a realizat bustul lui Iancu Flondor.

Adomnicăi: ”Această statuie este până la urmă personificarea actului istoric care a avut loc la 28 noiembrie 1918”

La rândul său, prefectul Mirela Elena Adomnicăi, a ținut să felicite autoritățile pentru inițiativa realizării monumentului arătând că această statuie este personificarea actului istoric care a avut loc la 28 noiembrie 1918. ”Evenimentul de astăzi se înscrie în seria obligațiilor pe care le avem datoria noastră de cinsti pe toți înaintașii. Despre această statuie au fost foarte multe discuții aici dar concluzia în final este că este binevenită și legitimă. Amplasarea bustului lui Iancu Flondor aici în centrul Sucevei pentru readucerea în memorie acelora care aproape au uitat sau pentru aducerea mai ales în atenția tinerilor, copiilor pe care i-aș fi dorit mai mult prezenți aici astăzi, a personalității lui Iancu Flondor și a contribuției sale la Unirea Bucovinei cu Țara Mamă. Această contribuție a fost recunoscută atât de către istorici dar mai ales de către contemporanii lui Iancu Flondor care spuneau la acea vreme că atât de strâns legată este ceea ce s-a întâmplat la 28 noiembrie 1918 de persoana lui Iancu Flondor încât aproape că se identifică cu dânsul. De aceea eu cred că această statuie este până la urmă personificarea actului istoric care a avut loc la 28 noiembrie 1918 și cred că nu era nimic mai potrivit ca și gest ca să rămână mai ales peste timp în amintirea lui Iancu Flondor. Felicit autoritățile pentru această inițiativă”, a declarat prefectul.

Lungu: ”Prin dezvelirea acestui bust astăzi aducem un omagiu uneia dintre cele mai mari personalități ale politicii din Bucovina și cu siguranță celui mai eficient om politic”

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a zugrăvit și el la rându-i portretul marelui politician subliniind că ”prin dezvelirea acestui bust aducem un omagiu uneia dintre cele mai mari personalități ale politicii din Bucovina și cu siguranță celui mai eficient om politic”. ”Spunea Sextil Pușcariu că fără implicarea lui Iancu Flondor Revoluția din Bucovina nu ar fi reușit, cea de Unire cu România. După cum se știe la vremea resepectivă era o situație destul de tensionată în Bucovina. Pe de o parte ucrainenii care doreau altceva, pe de altă parte tensiunile din rândul clasei politice din Bucovina a românilor din Bucovina ceea ce din păcate trăim și astăzi. Sigur că Consiliul Național al Românilor din Bucovina l-au ales pe Iancu Flondor să le fie președinte pentru că cei 400 de delegați l-au votat. Era un om apreciat și iubit de popor. Este cel mai eficient om politic pentru că într-o lună de zile de la 27 octombrie până la 28 noiembrie a reușit să mobilizeze românii din Bucovina a reușit să informeze autoritățile austriece, primarul de la Cernăuți,autoritățile române, regele Ferdinand de intenția dumnealui culminând cu data de 28 noiembrie când s-a citit declarația de Unire cu România. Era un intelectual deosebit un om inteligent un om elegant. Avea o înfățișare de om european spuneau cei din Regat după ce s-au unit cu România. Spuneau cei de la București că este cel mai de vază bucovinean după Unire. Sigur avea un comportament european. Dacă stăm și ne gândim că în propunerile sale pe care le-a făcut după Unire în Parlamentul de la București discuta la candidaturi despre incompatibilități. Parcă discutăm și astăzi. Rămâne în memoria noastră ca un mare erou, un om căruia îi datorăm foarte mult și mă bucură faptul că împreună cu CJ am reușit să realizăm această statuie. Primăria a făcut soclul iar CJ bustul. Avem obligația să-l cinstim să-l purtăm în rugăciunile noastre pentru că și datorită lui astăzi avem o țară unitară, suverană și independentă”, a spus Lungu.

Băișanu: ”Sunt onorat să fiu lângă acest bust lângă aecst mare om care a făcut enorm de mult pentru istoria României”

Deputatul ALDE Ștefan Alexandru Băișanu, a declarat că se simte onorat să se afle lângă bustul lui Iancu Flondor, amintind că a inițiat legea privind sărbătorirea Zilei Bucovinei pe 28 noiembrie. ”Sunt onorat să fiu lângă acest bust, lângă acest mare om care a făcut enorm de mult pentru istoria României. Le mulțumesc celor care au făcut ca acest lucru să devină posibil CJ, Primăriei, Prefecturii, mulțumesc maestrului care l-a întruchipat atât de bine dar aș vrea să spun că acum vreo șase ani am depus în Parlament un proiect de lege privind sărbătorirea zilei Bucovinei pe 28 noiembrie. Lucrul acesta s-a întâmplat după doi ani și jumătate și am explicat statului român că printr-o astfel de zi nu dorim federalizarea Doamne ferește a României ci dorim să unim cu adevărat România pentru că Bucovina iată s-a unit cu câteva zile înainte de 1 decembrie cu Patria Mamă. De unde am învățat toate lucrurile astea? De la cel mai mare profesor pe care îl are Suceava de la domnul profesor Iacobescu pe care l-am văzut în lacrimi acum și căruia îi mulțumess din suflet că a reușit să sădească în mine noțiunea de patriotism care le lipsește mult”, a spus Băișanu. De menționat că la evenimentul de sâmbătă au participat câteva zeci de persoane printre care s-au aflat deputații PNL Dumitru Mihalescul, Ioan Bălan și Angelica Fădor, vicepreședinții CJ, Viorel Seredenciuc și Gheorghe Niță, viceprimarul Lucian Harșovschi, directorul Muzeului Bucovinei Emil Constantin Ursu, directorul Bibliotecii Bucovinei, Gabriel Cărăbuș, Sanda Maria Ardeleanu, Angela Zarojanu, Manuela David.

De precizat că bustul din bronz al lui Iancu Flondor a costat 40.000 lei și a fost realizat de către Muzeul Bucovinei.