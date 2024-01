Muzeul Național al Bucovinei a anunțat închiderea Cetății de Scaun a Sucevei pentru vizitare, în perioada 5 februarie 2024 – 4 martie 2024, pentru desfășurarea lucrărilor de restaurare la podul de acces în cetate.

Având în vedere că în perioada de iarnă volumul de vizitatori este mai scăzut, General Construct – lider de asociere – a informat Muzeul Național al Bucovinei că, începând cu 5 februarie și până la data de 4 martie 2024, se vor executa lucrările de restaurare la Obiectul 4 – Pod de acces din cadrul contractului nr. 5096/360 din 19.07.2023 – ”Lucrări de plombare și chituire zidărie, restaurare contraescarpă și pod de acces la Cetatea de Scaun a Sucevei” – existând posibilitatea ca data de finalizare a acestor lucrări să varieze în funcție de condițiile meteorologice.

„Întrucât natura lucrărilor ce se vor executa nu va permite circulația pe pod, luăm măsurile necesare de informare a publicului în ceea ce privește interzicerea accesului în Cetatea de Scaun a Sucevei în perioada sus-menționată”, a transmis Iuliana Roșca, șeful birou Educație, Marketing și Comunicare din cadrul Muzeului Național al Bucovinei.