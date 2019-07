Organizarea unui eveniment în Muzeul Satului Bucovinean din Suceava în care chef Cătălin Scărlătescu a gătit mâncăruri medievale s-a dovedit a fi un adevărat succes. Juratul de la una emisiunea „Chefi la cuțite” și fără doar și poate unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți bucătari din România, Cătălin Scărlătescu s-a aflat astăzi timp de câteva ore la Muzeul Satului Bucovinean, acolo unde a prepartat trei feluri de mâncare, gătite doar cu ingrediente care erau folosite și în perioada medievală. Evenimentul a făcut parte din seria de manifestări din Festivalul Medieval și a fost organizat de Muzeul Bucovinei. Încă de la începutul evenimentului, chef Cătălin Scărlătescu a fost așteptat de câteva sute de admiratori, care au sărit efectiv pe acesta pentru a-și face o fotografie cu el.

La fel de mulți oameni au stat la rând, pe parcursul întregului eveniment, să guste mâncărurile gătite sub îndrumarea maestrului bucătar, de la pastramă cu usturoi, prăjită în unt și vin, pui prăjit sau carne de porc în untură. După ce s-a apucat să gătească, chef Cătălin Scărlătescu a spus „în vremurile acelea nu exista frigider iar mâncarea se conserva cu sare. De asta și noi azi vom mânca pastramă. Apoi vom avea pui prăjit, după rețete pe care le știa bunica. Bunica le știa de la străbunica și tot așa. Astăzi vom prăji porc, pastramă și pui, cu usturoi și alte ingrediente de atunci”.

La rândul său, directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a spus că toate ingredientele au fost ca cele care erau folsite la gătit în secolul al XV-lea.

„În cadrul Festivalului Ștefanian, la a treia ediție, ne-am gândit că ar fi nimerit să amintim sucevenilor și nu numai că în Evul Mediu se mânca. În consecință l-am invitat pe chef Cătălin Scărlătescu la acest eveniment. Până la urmă el are de a face cu o provocare, pentru că noi am pus la dispoziție o serie de ingrediente care se găseau și în scolul al XV-lea, din care domnia sa gătește trei preparate. Evident vorbim de carne, untură, pentru că nu exista ulei în Evul mediu, vorbim de usturoi, pentru că nu exista ceapă atunci, pătrunjel, sare, piper și vin alb. Sucevenii au răspuns pozitiv la această acțiune și este un lucru bun pentru noi pentru că ar fi fost păcat. În condițiile în care sponsorii noștri au fost generoși și așa cum s-a văzut a existat mâncare pentru toată lumea”, a declarat Emil Ursu. El a arătat că sponsorii evenimentului au fost Lidl, Auchan și Carpatis. Prezent la deschiderea evenimentului de astăzi, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Niță, a declarat că fără doar și poate mâncărurile din Bucovina sunt extrem de renumite, fiind apreciate de turiștii care ajung pe aceste meleaguri.