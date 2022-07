Chef Cătălin Scărlătescu s-a reîntors în Muzeul Satului pentru a găti pentru vizitatorii de la târgul meșteșugarilor. Prezent la deschiderea ediției de anul acesta a târgului „Lume, lume… hai la Târg!”, chef Scărlătescu a spus că a venit din nou la Suceava la invitația directorului Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu. „M-a chemat să gătesc. Unde sunt moldoveni se cere de mâncare. Eu nu sunt moldovean, dar vreau ca cel puțin o dată pe an să le fac eu de mâncare”, a spus Cătălin Scărlătescu. El a precizat că și anul acesta sucevenii și turiștii se vor putea delecta cu preparatele pe care le cunosc de la ediția de anul trecut, dar și cu preparate „inventate aici pe meleagurile acestea”.

„Avem un alt fel de kebab, o tocană de fructe de mare, midii prăjite. Eu am inventat un festival al scoicilor. În 1997 eu adunam scoici de pe dig și lumea mă întreba ce faceți. Și le spunem că le mâncăm și ei spuneau săracii de ei. Dar să știți că de atunci și până acum, scoica a ajuns la mare căutare. Așa că trebuie cel puțin o dată pe an să vină și la Suceava. Și dacă am venit cu scoicile de la mare, restul, roșii, cartofi, ceapă, ardei, pătrunjel și chiar busuioc sunt de aici. Pentru că aveți și voi o grămadă de producători locali care trebuie să trăiască”, a mai afirmat chef Scărlătescu.

Acesta și-a amintit și de experiențele pe care le-a avut în decursul timpului în Bucovina, unde a învățat să gătească de la localnici, el fiind extrem de încântat de borșul de sfeclă roșie cu cartofi.

„Voi sunteți foarte aproape de ucraineni și sunt niște influențe foarte, foarte spectaculoase. Sfecla e la mare căutare în zona asta, iar mâncarea e foarte gustoasă. Am gătit aici. Am niște prieteni foarte buni la Câmpulung Moldovenesc și acolo era o bunică care m-a învățat să fac zeama de sfeclă cu cartofi. Iar eu am apreciat-o maxim și chiar le-am spus celor de acolo că ar fi nemaipomenit de bine să o bage în meniul restaurantului. Dar aici ăștia nu înțeleg. Oamenii vin în Bucovina să mai mănânce și ceea ce se gătește aici. Nu am venit în Bucovina să mănânc spaghete carbonara și pizza. M-am săturat de astea. Mai mult. Acum vreo 6 – 7 ani m-am trezit că nu știu prea multe despre bucătăria tradițională românească. Și am făcut un tur, am găsit cu 100 și ceva de oameni și am ajuns și aici să gătesc cu oameni în vârful muntelui. Oameni care gătesc cu ingrediente simple. Nu de la supermarket, ci din fundul curții. O mamaie îmi aduc aminte și chiar aia a fost cea mai dulce treabă, băga în borșul care era roșu de la sfleclă, băga leuștean. Și i-a spus nepoatei să se ducă în fundul curții și să aducă niște leuștean, dar să-l spele că s-au pișat pisicile pe el. Aia a fost spectaculos. Oamenii gătesc cu chestii din grădină. Se mai poartă încă”, și-a adus aminte chef Scărlătescu.

Acesta va găti în Muzeul Satului Bucovinean până duminică, 31 iulie.