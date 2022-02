Începând de vineri, 4 februarie, administratorul primului studio de gătit din Suceava, „Gastro Bucovina”, chef trainer Adina Țibu va avea o rubrică săptămânală la postul regional de televiziune „Intermedia”. Rubrica „Gătește și zâmbește” va fi difuzată în cadrul jurnalului în fiecare vineri, iar în prima ediție s-a preparat sushi cu ajutorul unor copii și părinți. Adina Țibu a declarat, la Radio Top: „Prima ediție va fi despre sushi. Toată lumea se uită mirată la sushi, dar de fapt nu e foarte greu de realizat dacă știi câteva tehnici de bază. Eu am preluat tehnicile de bază și le-am dat mai departe. Este un atelier interactiv împreună cu părinți și copii care gătesc împreună. Alături de copii, au fost trei mame și un tată. În proiect am cooptat-o și pe Alexandrina, fata mea. Eu încerc să merg pe latura educativă și să-i determin pe părinți să petreacă mai mult timp cu copiii lor, să-și stabilească un scop, și în final să se bucure de rezultatul muncii lor în echipă. Noi am făcut în emisiune două modele de sushi, cele mai simple și mai ușor de realizat și pentru cei mari, și pentru cei mici. Părinții au fost puțin reticenți la ceea ce le-am propus, însă după ce au văzut bucuria din ochii copiilor au intrat în jocul lor”. Administratorul „Gastro Bucovina” a mai spus că fiecare rubrică „Gătește și zâmbește” de la „Intermedia” va conține și o prezentare a țării de unde provin bunătățile și o scurtă istorie a produsului.