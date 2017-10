Peste 2,700 de voci au fost înscrise pentru a câştiga un rol de dublaj în „My Little Pony: Filmul”

Giada Giardinelli şi Gabriel Dobre sunt cei doi câştigători ai concursului „Micile Voci Mari”, relansat anul acesta de Cinema City România. Cei doi au fost premiaţi cu câte un rol de dublaj în super-animaţia „My Little Pony: Filmul”, distribuită de Vertical Entertainment. În competiţie au fost înregistrate peste 2,700 de probe de voce, de la copii cu vârste între 8 şi 16 ani.

„Am fost copleşiţi de numărul mare de înscrieri şi, prin intermediul concursului «Micile Voci Mari», am descoperit nenumăraţi copii talentaţi şi inspiraţi, care doresc să-şi urmeze pasiunea pentru actorie. Am avut acum o dovadă în plus că astfel de competiţii sunt nu doar potrivite, ci şi necesare. În plus, a le oferi unor copii posibilitatea de a înregistra într-un studio de dublaj, alături de profesionişti, poate reprezenta începutul unei cariere şi un vis împlinit”, a declarat Ioana Ionescu, Marketing Manager Cinema City România.

„Când am auzit că voi lucra la «My Little Pony: Filmul», m-am bucurat ca un copil. Iar cireaşa de pe tort a fost concursul «Micile Voci Mari», din două motive. Pe de o parte, pentru că ştiam că voi asculta nişte voci noi şi voi cunoaşte nişte copii pasionaţi, cu care – de ce nu? – să pot colabora şi în viitor. În plus, m-am bucurat de şansa pe care au primit-o toţi cei înscrişi în concurs”, a spus şi Alexandra Radu, regizorul de dublaj.

Dintre toţi copiii care s-au înscris, au fost selectaţi 10 finalişti, care au mers la începutul lunii septembrie în studioul de dublaj Fast Film Production, pentru etapa a doua a concursului: înregistrarea rolurilor de dublaj.

„Toţi cei zece au venit la studio emoţionaţi şi neştiind la ce să se aştepte. Însă după primele câteva duble au reuşit să se relaxeze şi să înţeleagă fumuseţea dublajului. Poţi să fii personajul pe care îl vezi pe ecran şi poţi să-i dai culoarea propriei personalităţi. Nu există pasiune mai mare decât cea pe care o pune un copil căruia îi place ceea ce face. Micuţii cu voci mari care au venit la studio străluceau de entuziasm. Şi toţi au înregistrat de parcă făceau asta de o viaţă!”, a adăugat Alexandra Radu.

Talentul şi pasiunea micuţilor au făcut şi mai grea alegerea celor 2 câştigători, însă Giada şi Gabriel au primit rolurile mult-dorite, iar acum îşi pot auzi vocile la Cinema City, în „My Little Pony: Filmul”, care a avut premiera pe 13 octombrie.

„A fost foarte frumos să dublez într-un studio, chiar nu mă aşteptam să fie aşa de interesant. Sunt foarte mulţumită de rolul pe care îl am, prinţesa Luna, iar filmul meu preferat chiar este «My Little Pony»”, a spus Giada (11 ani). „Mi-a plăcut foarte mult când am dublat vocea unui cârtiţoi pe nume Verko. M-am simţit euforic! Mă bucur să-mi aud vocea la Cinema City”, a spus şi Gabriel (14 ani).

Video: www.youtube.com/watch?v=9AtoqoMGV3g

