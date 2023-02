La data de 11 februarie în jurul orei 18:37, echipajul de poliție din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc – Compartimentul rutier a fost anunțat cu privire la faptul că pe Calea Bucovinei a avut loc un eniment rutier soldat cu pagube materiale, iar unul din conducătorii auto se află sub influența băuturilor alcoolice.

S-a stabilit, un bărbat din Sadova a condus autoturismul pe strada Calea Bucovinei din Câmpulung Moldovenesc și a intrat în coliziune ușoară cu un autoturism care se deplasa în fața sa.

În urma testării cu aparatul alcooltest a șoferului din Sadova a rezultat o concentrație alcoolică de 1.37 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spitalul municipal Câmpulung Moldovenesc, unde i-au fost recoltate două mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a îmbibației alcoolice din sânge.

În cauză s-a întocmit dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de: conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prev. şi ped. de art. 336, alin. 1 din Codul Penal.