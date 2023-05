Polițiștii rutieră din cadrul Compartimentului Rutier Câmpulung Moldovenesc, au fost sesizați prin apel la 112 că pe strada Calea Bucovinei a avut loc un accident rutier cu pagube materiale. În urma cercetărilor s-au stabilit că la data de 05.05.2023, ora 16.05, un bărbat de 61 ani, din Câmpulung Moldovenesc, în timp ce conducea autoturismul pe strada Mușatinilor a intrat în coliziune cu un alt autoturism care circula pe strada Calea Bucovinei, pe direcția comuna Vama spre comuna Pojorâta. În urma evenimentului a rezultat doar pagube materiale, respectiv avarierea autourismelor implicate. Întrucât conducătorul de 61 ani, emana halenă alcoolică, s-a proceat la testarea acestuia, rezultând faptul că cel în cauză prezenta o concentrație alcoolică de 1,49 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au prelevat mostre biologice de sânge în verderea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de „conducere sub influența alcoolului”