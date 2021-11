Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu de ninsori abundente și viscol pentru zona de munte a județului Suceava. Avertizarea este valabilă începând de astăzi, 30 noiembrie, de la ora 23:00 și până pe 1 decembrie, la ora 11:00. Potrivit meteorologilor, în nordul Carpaților Orientali, local în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali va ninge abundent, se va depune strat consistent de zăpadă, iar la altitudini de peste 1500 m, rafalele vor depăși 75…85 km/h și va fi viscol.

, 9.0 out of 10 based on 1 rating