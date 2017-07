Pe 7 iulie, între orele 12.00-20.00, la Pub-ul 31 Motor’s din Suceava este programată o colectă publică pentru adăpostul de cîini al asociației locale de protecție a animalelor „Casa lui Patrocle”. Colecta este inițiată de filiala organizației neguvernamentale „Beard Brothers”. ONG-ul s-a înființat în noiembrie 2013, în Cluj, iar de luna trecută are filială și la Suceava. „Beard Brothers” se caracterizează ca fiind „o frăție a bărboșilor cu spirit de inițiativă, care își doresc să schimbe mentalități prin implicarea activă în societatea civilă și care luptă împotriva stereotipurilor sociale și a discriminării de orice fel”.

