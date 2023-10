Pentru Colegiul Unirea furnizarea de absolvenți ce practică cu pricepere o meserie, reprezintă unul dintre cele mai importante obiective.

Așadar, la început de an școlar, în perioada 5-9 septembrie 2023, doamna profesor Corina Ciopraga și domnul director adjunct Marius Puțintelnicu, au reprezentat Colegiul Unirea în cadrul celei mai mari competiții vocaționale europeane, Olimpiada Europeană a Meseriilor, EuroSkills 2023, care a avut loc în Polonia, la Gdansk, sub sloganul “United by skills, you can change de world!”

Cei doi profesori au participat în calitate de observatori și susținători ai elevilor ce vor să devină cei mai buni în meseria pentru care se pregătesc, aceasta fiind prima activitate a noului proiect Erasmus+, acreditare VET 2023-1-RO01-KA121-VET-000124772.

Tinerii din România și-au demonstrat creativitatea, au făcut schimburi de idei și au învățat de la cei mai buni profesioniști pentru 43 de meserii ce au fost demonstrate în cadrul competiției, aflată, în acest an, la cea de-a VIII-a ediție.

Olimpiada Europeană de Meserii EuroSkills Gdansk 2023, a reunit 576 de competitori, 32 de țări din Europa și 500 de experți din mediul de afaceri și din educație.

Evenimentul a debutat cu Parada Națiunilor, reunind tineri profesioniști, elevi și studenți care au concurat spre a fi recunoscuți drept cei mai buni în meseriile lor: Proiectare Asistată de Calculator, Design Grafic, Dezvoltare Web, Integrare Roboți Industriali, Mecatronică, Tehnologia informației și comunicațiilor, pe domenii ca: Tehnologia construcțiilor, Artă și Modă, Grafică pe computer, Tehnologia de fabricație și inginerie (Electronică, Control industrial, Inginerie mecanică CAD), Transport și logistică (mecanici auto), Servicii sociale, Software IT pentru afaceri.

EuroSkills este cel mai mare eveniment dedicat educației, formării profesionale și excelenței în meserii din Europa. Participanții trebuie să demonstreze competențele tehnice și transversale din domeniile în care s-au pregătit să profeseze. Probele de concurs sunt exclusiv practice și se întind pe durata a 3 zile. Acestea sunt inspirate din industrie, reflectă standardele internaționale din domeniu și sunt propuse de profesioniști și companii.

Profesor Iuliana Gordin

Purtător de cuvânt, Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea”, Paşcani