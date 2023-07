Pentru a sărbători Ziua Poliției de Frontieră, ieri, a avut loc o competiție de minifotbal „Cupa 24 iulie” la Baza Sportivă „Viitorul” din Horodnic de Sus. La întrecere au participat șase echipe: S.P.F. Siret, S.P.F. Brodina, S.T.P.F. Suceava , S.P.F. Vicov , Poliția Municipiului Radauti si in premieră o echipa formată din pensionarii polițiști de frontiera .

Dacă la finala mică disputată între STPF Suceava și Poliția MunicipiuluiRadauti , unde câștigători au fost polițiștii rădăuțeni , finala mare disputata dintre SPF Vicov de Sus și S.P.F. Siret, a fost desemnata ca și câștigătoare, SPF Vicovu de Sus

Întreaga activitate a fost sprijinită de Clubul Sportiv „Bogdan Vodă 2004” – Rădăuți, precum și de I.P.A. Regiunea 2 Suceava

La finalul competiției câștigătorii au primit cupe, medalii și diplome.