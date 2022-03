Noua Casă de Cultură din comuna Fundu Moldovei a fost sfințită și inaugurată la finalul acestei săptămâni. Evenimentul a avut loc în prezența primarului comunei, Tudor Zdrob, a vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a deputatului PNL de Suceava, Angelica Fădor, administratorului public al județului Irina Vasilciuc, precum și a reprezentanților instituțiilor de cultură din județ. De asemenea, la eveniment au fost prezenți conducerile primăriilor din zonă.



Primarul Tudor Zdrob a precizat că investiția a fost realizată din fonduri europene, printr-un proiect PNRR. El a arătat că suma atrasă din fonduri europene a fost de circa 600.000 de euro, la care s-au mai adăugat încă 200.000 de euro, reprezentând aportul primăriei. „Noua Casă de Cultură din comuna Fundu Moldovei dispun de cele mai moderne dotări pentru o activitate cultură la cel mai înalt nivel. Edificiul dispune de o sală de spectacole cu 180 de locuri, instalații de sunet, de lumini, ecrane, toate de ultimă generație, precum și cabine pentru artiști și spații dedicate ansamblului Arcanu de la noi din comună”, a spus Tudor Zdrob.



În discursul său de la inaugurarea Casei de Culturi, primarul din Fundu Moldovei a spus că acest moment reprezintă încununarea a foarte mulți ani de activitate culturală în această comună. „Dacă totul era pregătit pentru ca acest așezământ să fie inaugurat acum aproape doi ani, situația actuală cu toate aceste boli, ne-a făcut să mai așteptăm. Se pare că a fost de bun augur pentru că am mai finisat și am retușat și am făcut totul ca să arate așa cum este acum. Era nevoie să facem asta pentru a fi o încununare, o răsplată a celor care au fost înaintea noastră. Pentru că viață culturală la Fundu Moldovei este de aproape 130 de ani. Din prezentarea echipei profesorului Dimitrie Gusti din 1928, care a fost la Fundu Moldovei, se arăta că în anul 1898 s-a înființat Cenaclul Lumina. Acolo este prima parte scrisă. Dar suntem siguri că activitatea culturală a fost și înainte”, a spus primarul din Fundu Moldovei. El a precizat că această casă de cultură este închinată Festivalului „Buna Vestire”, un eveniment de tradiție în această comună, care anul acesta a ajuns la ediția cu numărul 30. De asemenea, el a spus că Fundu Moldovei are unul dintre cele mai cunoscute ansambluri tradiționale, Arcanul. „Se simțea nevoia să facem alt pas și să trecem la altceva. Și pentru asta am făcut ceea ce am făcut aici, pentru a organiza evenimente de cultură la alt nivel”, a mai afirmat Tudor Zdrob. De Asemenea, el a ținut să mulțumească Consiliului Județean Suceava, precum și deputatului Angelica Fădor pentru sprijinul acordat acestei comunei.

Prezent la acest eveniment, vicepreședintele CJ Suceava, Niculai Barbă, a ținut să transmită un mesaj de felicitare pentru această investiție din partea șefului administrației județene, Gheorghe Flutur. Niculai Barbă a spus că CJ Suceava a acordat și va continua să acorde tot sprijinul pentru dezvoltarea comunei Fundu Moldovei. De asemenea, deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor, a ținut să-l felicite pe primarul Tudor Zdrob pentru efortul depus pentru finalizarea acestei investiții. Angelica Fădor a spus că știe câtă muncă se ascunde în spatele unei investiții precum aceasta, motiv pentru care a felicitat întreaga echipă a primăriei și Consiliul Local pentru sprijinul dat pentru finalizarea ei.