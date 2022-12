În urma ședinței de Consiliu Federal al Federației Române de Atletism, din data de 16 decembrie 2022, în care a fost votată și aprobată varianta finală a calendarului competitional pe anul 2023, localitatea Poiana Stampei va fi în premiera în centrul atenției pentru organizarea a doua competitii majore pentru anul viitor.

Cu majoritate de voturi, membrii Consiliului Federal au decis ca:

1.Finala Campionatului National de Cros, categoriile Copii si Juniori U16, U18 sa se desfășoare in data de 21 octombrie 2023 la Poiana Stampei;

2. Finala Campionatului National de Cros, categoriile Juniori U20, Tineret U23 si Seniori sa se desfășoare la Poiana Stampei în data de 28 octombrie

,,În urma unei analize detaliate pe partea logistica pentru desfășurarea Campioantului National de Cros la toate categoriile, localitate Poiana Stampei va fi in centrul atenției atletismul din toamna anului viitor. Chiar daca pentru organizarea acestor competitii au fost solicitări de la încă trei organizatori din România (Botoșani și doua de la Timișoara) s-a decis ca competitia sa se desfășoare in Bucovina pentru ca îndeplinește standardele cele mai apropiate ca si ,,traseu de competitie” cu cele de la Campionatele Europene. Tin tare mult sa multumesc domnului primar al comunei Poiana Stampei – ing.Viluț Mezdrea, Asociația Județene de Atletism Suceava si colegilor ce au dat votul de încredere in Consilul Federal”, a declarat Prâsneac Cristian, membru Consiliul Federal și antrenor CSM Dorna Vatra Dornei.