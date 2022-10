Vineri 28 octombrie a avut loc prima întâlnire dintre oficialii Primăriei Poiana Stampei, viceprimarul Vladimir Popescu, Alexandru Isopel, administratorul bazei sportive și cei ai Federației Române de Atletism, Madalin Badea – președinte Comisia de Competiții a FRA și membru al Consiliului Federal, în vederea organizării în anul 2023, luna octombrie, a finalei Campionatului Național de Cros, categoriile juniori, copii dar și prima etapa din cadrul Campioantului Național de Cros pentru categoriile tineret si seniori. Inițiativa a fost a aparținut lui Cristian Prâsneac, membru în Consiliul Federal al Federației Române de Atletism și a fost îmbrățișată de primarul Comunei Poiana Stampei, Viluț Mezdrea.

”În urma vizitei de lucru oficiale pe care am efectuat-o astăzi la Poiana Stampei, sunt impresionat de partea logistică pe care am regasit-o aici, traseul fiind unul dintre cele mai frumoase din Europa pentru organizarea unei astfel de competiții. Peisajele pitorești ale Bucovinei și tradițiile zonei pot fi promovate pe plan național dar și internațional prin organizarea de evenimente sportive. Pe această cale, vreau sa felicit pe domnul primar Viluț Mezdrea pentru felul cum am fost primit și pentru deschiderea pe care o are pentru a organiza și promova astfel de evenimente la Poiana Stampei”, a declarat Madalin Badea.