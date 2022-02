Sambata, 29 ianuarie, Centrul National de Arta Tinerimea Romana din Bucuresti a gazduit concertul extraordinar ”Vesnicia s-a nascut la sat”, sustinut de celebrul violonist roman Alexandru Tomescu, alaturi de pianista Sinziana Mircea, cu participarea etnologului acad. Dr. Georgeta Stoica si a artistului video Adistu’. Evenimentul, dedicat Zilei Nationale a Culturii, realizat cu sprijinul Ministerului Culturii, a adus in fata publicului larg prezent atat in sala, cat si online, creatii romanesti apartinand compozitorilor George Enescu, Ciprian Porumbescu si Constantin Dimitrescu. Programul a fost completat cu lucrari compuse de Sinziana Mircea. Conceptul muzical a fost completat de un discurs vibrant despre rolul podoabelor in costumul traditional romanesc, sustinut de acad. dr. Georgeta Stoica, una dintre cele mai mari personalitati din domeniul etnografiei romanesti.

”Ma bucur din toata inima ca alaturi de pianista Sinziana Mircea am oferit publicului un concert de muzica clasica, dedicat Zilei Culturii – „Vesnicia s-a nascut la sat”, pe scena Centrului National de Arta Tinerimea Romana. Pentru mine este o bucurie imensa intalnirea cu publicul si ca pot aduce muzica clasica mai aproape de oameni, mai ales in aceste momente greu incercate de pandemia de coronavirus. Dar muzica ii uneste pe oameni si are putere de vindecare, asa ca va asteptam si la viitoarele concerte!”, a declarat violonistul Alexandru Tomescu.

In cadrul concertului a fost lansata in premiera absoluta piesa „Future”, pentru pian si vioara, compusa de Sinziana Mircea si dedicata Zilei Nationale a Culturii in interpretarea celor doi muzicieni romani. In mod simbolic, lucrarea sugereaza ca viitorul nu se poate construi decat pe fundamentul valorilor nationale din trecut si prezent.

”Prezentarea in prima auditie a piesei ”Future” a fost unul dintre cele mai emotionante momente ale spectacolului pentru mine si tin sa multumesc cu acest prilej lui Alexandru Tomescu pentru ca a acceptat sa interpretam impreuna aceasta piesa si publicului care a primit piesa cu entuziasm”, a declarat pianista Sinziana Mircea.

Sustinut intr-o nota moderna, intregul concert a fost acompaniat de un spectaculos show de video-mapping si proiectii video realizate live de artistul video Adistu’. Show-ul a subliniat inca o data legatura dintre traditional si modern, cu un mesaj profund despre continuitate si evolutie spre lumea digitala, pastrand, in acelasi timp la baza matricea marilor valori ale culturii romanesti.

Intreaga echipa care a contribuit la realizarea acestui concert si-a dorit realizarea unui spectacol in cheia secolului 21, care sa se adreseze atat publicului traditional de muzica clasica, cat si tinerei generatii ca o experienta care sa atinga toate simturile. Participarea la un concert de muzica clasica presupune o anumita rigoare care poate sa limiteze familiile sa participe alaturi de copii. Prin acest spectacol s-a inlaturat aceasta bariera in care copii de 5-6 ani au ascultat fascinati muzica lui George Enescu, Ciprian Porumbescu sau discursul despre podoabele romanesti sustinut de dna. acad. G. Stoica datorita jocului de lumini si imagini din sala. Spectacolul de video-mapping a creat o senzatie de imersie totala in arta pentru toate categoriile de public, indiferent de varsta. Proiectul si-a propus realizarea unor punti reale intre generatii, aducand copiii mai aproape de intreg conceptul de arta, prin muzica si imagine.

Organizatorul acestui eveniment este Asociatia MuzeArt, in parteneriat cu Centrul National de Arta Tinerimea Romana, Radio Romania Muzical, Societatea Romana de Televiziune (TVR 3) si Fundatia Remember Enescu. Proiect a fost sustinut si finantat cu sprijinul Ministerului Culturii, fiind dedicate Zilei Nationale a Culturii.

Despre Alexandru Tomescu

Celebrul violonist roman contemporan Alexandru Tomescu intruneste, in constiinta publicului, amprenta unei vocatii si a unui destin artistic, dublate de o energie putin obisnuita pentru a le traduce in fapta si, in plus, cu sansa de a canta pe o vioara Stradivarius Elder Voicu, obiect de patrimoniu national, categoria tezaur. Este printre primii artisti care si-a facut o misiune clara din a purta mesajul muzicii clasice in orase romanesti in care nu exista filarmonici. Angajamentul pe care si l-a asumat in momentul in care a primit vioara Stradivarius Elder-Voicu, in 2007 a fost acela de a familiariza un numar cat mai mare de romani cu sunetul splendidului instrument.

Despre Sinziana Mircea

Sinziana Mircea, Young Steinway Artist, desfasoara o cariera internationala in Europa, America de Nord si Asia. Pianista romana si-a facut debutul la Tokyo Metropolitan Theatre/ Japonia si St Martin-in-the-Fields din Londra/ Marea Britanie cand avea doar 20 de ani, debutand apoi la Carnegie Hall din New York intr-un recital, rasplatit de publicul american cu ovatii in picioare. Incepand cu anul 2020, Sinziana a dedicat o importanta parte din activitatea sa realizarii de compozitii prezentate public cu numeroase ocazii.

Despre Acad. Dr. Georgeta Stoica, etnolog

Georgeta Stoica este una dintre cele mai importante personalitati din domeniul etnologiei si muzeologiei romanesti, cu o activitate extrem de prodigioasa, care acopera peste sase decenii. Formator de scoala romaneasca muzeologica si etnografica, membra de onoare a Academiei Romane, a publicat peste 50 de carti de specialitate care au intrat in cele mai prestigioase biblioteci la nivel mondial, devenind sursa de inspiratie pentru marile case de moda din intreaga lume. Este unul dintre autorii volumului „Arta din Romania din preistorie in contemporaneitate” (Academia Romana, 2018), una dintre cele mai valoroase lucrari dedicate artei din Romania publicata din ultimele cinci decenii.

Despre Adistu’, video artist

Adistu’ este artist video & digital, licentiat in Filosofie, cu o impresionanta activitate in Romania, SUA, Portugalia, Franta, Anglia si Ucraina. Este fondatorul Festivalului Tripoteca. Cu multiple premii obtinute in cadrul festivalurilor internationale de video-mapping, Adistu a realizat proiectii in cadrul unor concerte de muzica clasica la Sala Radio si Ateneul Roman din Bucuresti. Mai multe detalii: https://www.adistu.ro

Asociatia MuseArt este un ONG Cultural Roman fondat in anul 2012 care isi propune sprijinirea dezvoltarii carierei tinerilor muzicieni la nivel national si international. Presedintele Asociatiei MuseArt este pianista romana Sinziana Mircea. Mai multe detalii pe www.museart-academy.com.

Puteti viziona concertul integral la link: https://fb.watch/aV6NvyyFQ9/