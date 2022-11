Programul ”Crăciun în Bucovina” va pune în acest an accent pe asigurarea condițiilor astfel încât cei care vor veni să petreacă în zonă să se simtă ca acasă în familie. Conceptul a fost lansat la Târgul de Turism al României care a avut la finele săptămânii trecute la Romexpo-București. ”Aici am putut să le spunem celor interesați despre faptul că în acest an pensiunile, hotelurile toți cei care dispun de spații de cazare în Bucovina s-au organizat în așa fel încât Crăciun în Bucovina să fie Crăciun în familie. Așadar vreau să transmit celor care doresc să-și petreacă Crăciunul în familie că o pot face în Bucovina pentru că aici în special în pensiuni gazdele s-au organizat în așa fel încât să ofere un climat familiar. Tot confortul în așa fel încât familia să se simtă ca în Bucovina ca acasă. Același apel l-aș face către cei care vin din diaspora și sunt aici de Crăciun sau în timpul vacanțelor și să vină și aici își pot reîntregi familie. Ei venind aici se pot întâlni cu familia la o pensiune din Bucovina și vor putea să regăsească pe lângă atmosfera din propria familie și atmosfera din familia Bucovinei. Dacă vor încerca acest lucru sigur că nu vor mai lipsi de la nici un Crăciun în Bucovina”, a explicat Barbă.

El a menționat că s-a reușit finalizarea unui calendar pentru programul ”Crăciun în Bucovina” care începe de Ziua Bucovinei pe 28 noiembrie și se termină în ianuarie 2023 odată cu sărbătorile pe stil vechi. ”Și aici invităm și pe cei din Republica Moldova și pe toți cei care sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi. Bucovina este pregătită și pentru acești vizitatori. Programul Crăciun în Bucovina începe pe 28 noiembrie de Ziua Bucovinei, o zi cu un program extrem de consistent. Începem de la ora 9:00 cu o serie de întâlniri festive, omagiale. Vor fi depunere de coroane la bustul lui Flondor, dezveliri de bust, va fi sfințirea Turnului Unirii de la biserica păstorită de părintele Viorel Vârlan. Apoi vom avea premierea elevilor olimpici, care au obținut medalii și premii la competițiile școlare din acest an, elevii și profesorii care i-au pregătit vor fi premiați într-un eveniment pe care îl vom organiza special pentru ei la Teatrul Matei Vișniec. Ziua se va încheia cu un moment pe esplanada Casei de Cultură din centrul municipiului Suceava”, a mai spus Niculai Barbă.