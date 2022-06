Numele lui Jennifer Lopez este cunoscut astăzi de o lume întreagă, iar artista are milioane de fani în întreaga lume. Nu este de mirare că pretențiile sale sunt pe măsura reputației, însă se pare că, încă de la debutul în industria muzicală, artista avea cerințe neobișnuite și nu era tocmai ușor de mulțumit, notează click.ro.

Amănunte inedite din trecutul lui Jennifer Lopez au ieșit la iveală în cadrul unui podcast. Dannii Minogue, fostă colegă de breaslă a lui Jennifer, a povestit că iubita lui Ben Affleck avea niște pretenții exagerate atunci când negocia semnarea unui contract. Spre exemplu, cu ani în urmă, ea le-ar fi spus producătorilor emisiunii „Top of the Pops” că nu va urca pe scenă dacă întreaga încăpere în care urma să concerteze nu era de un alb imaculat! „Mi s-a spus că totul trebuie să fie alb, chiar și canapeaua. A trebuit să mă asigur că totul este așa. Am pus la punct fiecare detaliu”, a povestit, vizibil amuzată, Dannii Minogue, conform sursei citate.

Cei de la publicația britanică Daily Mail i-au contactat pe reprezentanții lui Jennifer Lopez pentru a comenta subiectul și declarațiile făcute de Dannii Minogue, însă aceștia au refuzat să discute pe marginea afirmațiilor.

