La propunerea președintelui Consiliului Județean Suceava, ședința de astăzi a deliberativului județean a început cu un moment de reculegere în memoria maestrului George Sîrbu, care a încetat din viață vineri, 27 mai. După acest moment, Gheorghe Flutur a spus că trecerea în neființă a maestrului George Sîrbu este o grea pierdere pentru județul Suceava și pentru Bucovina. „Dirijorul nostru drag, un om care a plecat dintre noi dar care a făcut atât de mult pentru cultura, pentru folclorul și pentru autenticul din județul Suceava și din Bucovina”, a spus Flutur. El a amintit că în anul 2009, maestrul George Sîrbu a primit titlul de cetățean de onoare al județului Suceava, iar pe 29 octombrie 2018 i-a fost înmânată distincția „Meritul Bucovinei”.

După ședința de astăzi, consilierii județeni vor depune o jerbă de flori la biserica Sf. Înviere din Suceava, acolo unde este depus corpul neînsuflețit al maestrului George Sîrbu.