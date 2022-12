Profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu, consilier local PNL, consideră că locuitorii Sucevei țin mai mult ca altădată la orașul lor. Consiliera a declarat, la Radio Top: „Am tras această concluzie din contactul direct de pe stradă pe care îl am cu oamenii și din prezența la manifestările care au fost de Ziua Bucovinei, de Ziua Națională a României, la aprinderea luminilor din bradul de Crăciun. Mă opresc oamenii pe stradă, însă îi mai opresc și eu și vorbim. Ne oprim reciproc și discutăm”. Sanda Ardeleanu a mai spus: „La modul cel mai sincer, cred că patriotismul local cunoaște o înflorire în această perioadă. Acesta este sentimentul meu, că suntem mai participativi la activitatea comunității și la ceea ce dorim să fie orașul nostru”. Sanda-Maria Ardeleanu a mai spus că sucevenii se uită cu admirație către Iași și Oradea, de exemplu, dar și ieșenii și orădenii au o părere bună despre Suceava. Ea a declarat: „Suceava a venit tot mai des în discursurile celorlalți. Am fost la Iași, am intrat în anumite locuri și am fost întimpinată cu fraza: <Ne cerem scuze, nu e ca la Suceava>. În sens pozitiv. Noi vorbim despre Oradea, dar să știți că și Oradea vorbește despre Suceava, la modul cel mai sincer. Orădenii se uită către noi, și nu numai orădenii. Se uită către Suceava și apreciază ceea ce se face în Suceava, dar mai ales spiritul acesta neliniștit și nemulțumit al sucevenilor, ceea ce înseamnă progres”. Referitor la nemulțumirile pe care sucevenii le au în legătură cu orașul lor, profesoara Ardeleanu a declarat: „Faptul că suntem nemulțumiți este foarte bine. Avem enorm de multe lucruri de făcut”.