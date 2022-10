Joi, 29 Septembrie, în comuna Șcheia a avut loc o importantă acțiune umanitară organizată de Fundația Nord 2001- Sânge pentru România în parteneriat cu Asociația Smart School.

Sub sloganul ” Together for Ukraine”, peste 50 de copii ucrainieni împreună cu familiile lor, s- au bucurat timp de câteva ore de un program cu momente artistice și sportive.

Momentul cu o puternică încărcătură emoțională a fost prezentarea unor imagini terifiante a consecințelelor acestui război. Chipurile împietrite ale părinților care în timp ce le vizionau trăiau fiecare propria poveste tristă dovedește că niciodată, nicăieri, nimeni nu trebuie să aibă parte de așa ceva. Alte momente deosebite au fost demonstrația de Capoeira făcută de Profesorul Emilian Moncea împreună cu o parte din elevii săi și momentul de dans contemporan organizat de Profesor Croitor Camilia.

Inocența copiilor însă a făcut ca acestă acțiune să fie trăită cu mare bucurie. Aceștia, în timp ce se jucau împreună ori pe terenul de fotbal, ori în toboganele, trambulinele sau celelalte echipamente de joacă din dotarea Centrului After-school din Șcheia, au uitat parcă tragedia care i-a împins să-și părăsească țara natală. În final, fiecare copilaș a plecat cu diverse cadouri și dulciuri și cu o amintire ce poate o vor purta cu ei mult timp de acum încolo. ” Chiar dacă pare ca o picătură într-un ocean, suntem convinși că astfel de acțiuni în care absolut tot personalul Smart School s-a implicat necondiționat ajung la inimioarele acestor copilași lucru care ne motivează enorm.

Intenționăm ca în viitorul apropiat acest parteneriat „Fundația umanitară Nord 2021 și Smart School” să aducă alte noi bucurii” a declarat unul din organizatorii evenimentului.

Preluare de pe www.comunascheia.ro