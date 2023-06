La 7 ani, David stă în picioare susținut de un cadru, dar cel mai adesea de părinți. De curând a făcut primii pași. E un copil vesel căruia îi place să se joace. Copilăria e însă veselă și tristă pentru David. S-a născut prematur, la numai 26 de săptămâni, printr-o operație de cezariană făcută de urgență. Imediat după naștere băiețelul a intrat în stop cardiorespirator. Timp de câteva zeci de secunde creierașul lui a fost privat de oxigen. Deși medicii au reușit să-l salveze, leziunile provocate în timpul șocului nu au putut fi șterse. David a început să facă convulsii neonatale, care ulterior s-au transformat în crize epileptice.

„A fost un șoc pentru noi. Nu am avut probleme în timpul sarcinii, chiar deloc. Totul a fost perfect până în săptămâna 26 când am avut contracții puternice și am ajuns de urgență pe masa de operație, fiind în pericol și eu și copilul. După naștere David a trecut și printr-o hemoragie intra-ventriculară de gradul 4, care a lăsat și ea sechele cu care ne luptam si astăzi. Nașterea prematură l-a lăsat cu multiple diagnostice de la tetrapareză spastică, hipoplazia pontocerebeloasă până la epilepsie,” ne-a povestit Cristina Petrișor, mama lui David.

De la 5 luni, băiețelul își începe ziua cu terapii de recuperare. Astăzi reușește să se ridice susținut, să facă câțiva pași ținut de mânuță. Pe lângă handicapul de mobilitate, băiețelul are și un retard pe parte cognitivă. Deși a împlinit 7 ani, David gândește ca un copilaș de numai 2 anișori. Cu ajutorul logopediei și a altor terapii alternative, băiețelul a început să vorbească.

„Prognosticul cu care am plecat din maternitate a fost foarte prost. Ni s-a spus că nu va putea niciodată să facă nimic, că va fi o legumă toată viață, dar iată că prin: muncă, terapii, grijă, atenție, iubire l-am ajutat să progreseze. Noi căutăm neîncetat soluții, așa am aflat de posibilitatea efectuării unui auto-transplant de celule stem în Austria. Medicii de acolo ne-au spus că intervenția i-ar reduce numărul de crize epileptice. Ne-ar bucura tare mult, pentru că în acest moment sunt destul de agresive. De multe ori suntem nevoiți să întrerupem terapia pentru o zi sau două, depinde în cât timp își revine el. Au fost dăți și când în urma crizelor epileptice repetate David a uitat tot ce învățase în ultimele săptămâni și a trebuit să o luăm de la capăt” ne-a mărturisit mama lui David.

Coșmarul familiei Petrișor s-ar putea încheia la Viena, acolo unde o clinică privată a acceptat să facă transplantul. Părinții lui David au însă nevoie de ajutor, intervenția costa 12.000 de euro.

„Soțul muncește ca sofer (ride sharing) și are un venit de aproximativ 2.000 de lei pe luna. Eu stau acasă cu David. Starea lui nu îmi permite să îl înscriu la grădiniță: nu mănâncă singur, nu se îmbracă singur, nu se spală singur. În plus, are nevoie de prezența mea la terapie. David este singurul nostru copil și vrem să îi oferim tot ce putem pentru că merită, pentru că muncește foarte mult. L-am integrat în societate și suntem mândri de el și de tot ce a realizat până acum! Sperăm să ajungem și în momentul în care să mergem și la grădiniță și la școală. Nu ne dăm bătuți!” E hotărâtă Cristina.

„Pentru ca David să poată avea o viață cât mai apropiată de normal, cei 12.000€ trebuie strânși până la începutul lunii septembrie, când este programat transplantul. Fără ajutorul nostru, va fi imposibil pentru familia lui să îi ofere această șansă. Orice donație făcută în conturile Asociației „Salvează o inimă” îl aduce pe băiețelul de 7 anișori mai aproape de o viață normală.” Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o inimă.

Dacă se apropie ziua ta de naștere, o poți dona în numele acestei cauze. Intră pe https://salveazaoinima.ro/fundraising și vezi cum poți fi minunea de care are nevoie David!

Pentru donații din partea companiilor accesează: https://salveazaoinima.ro/david-petrisor/

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați în transferul bancar, la detaliile plății, numele David Petrișor!