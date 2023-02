Cori Grămescu, nutriționist și instructor de pilates lansează împreună cu editura Bookzone, prima sa carte. O poveste personală despre sănătate și echilibru, o carte cu recomandări și sfaturi atât din zona de sport, cât și din zona de nutriție, dar și prima carte din România cu un cerc de suport pentru toți cititorii.

“Vindecarea relației cu mâncarea și cu propriul corp” este mai mult decât o carte despre nutriție, este povestea unui om care s-a luptat cu kilogramele în plus și a câștigat, este povestea unei cariere de 17 de ani prin care Cori Grămescu a ajutat până acum peste 35.000 de oameni să-și schimbe viețile, să ajungă la greutatea dorită, fără epuizare și fără înfometare.

Cartea este o invitație deschisă pe care Cori o lansează tuturor cititorilor care vor să descopere secretele pentru un trup sănătos și o inimă bucuroasă. În carte veți descoperi răspunsuri la întrebări despre cum și ce trebuie să mâncam, dacă vrem să fim în formă, despre cum putem alege obiective realiste pentru transformare, dar și despre modul în care stresul ne afectează digestia sau despre cum putem pune capăt mâncatului emoțional.

“Am scris această carte ca o concluzie a unui ciclu de evoluție personală și profesională ce a început acum 23 de ani. Am scris-o cu drag, pentru toate femeile care caută o formulă pentru a se echilibra, pentru a face pace cu corpul lor și pentru a-și oferi mai multă grijă. Am scris-o gandindu-mă la ce aveam de fapt nevoie să aud când eram tânără și mă luptam cu corpul meu, dar am scris-o și pentru femeia matură și împăcată care își caută un punct de echilibru domol și blând. Am strâns în paginile cărții o colecție de sfaturi și recomandări venite din practica mea de nutriție și sport. Prezentate într-o formulă ușor de înțeles, aplicabilă imediat, pentru a le sprijini pe cititoarele cărții în demersul de a avea mai multă grijă de ele. Însă dincolo de aceste sfaturi practice este întreaga mea poveste de până acum, în care mă dezvălui cu vulnerabilitate și autenticitate. O poveste cu ceva eșecuri și ceva reușite, dar mai ales cu multe momente de introspecție și claritate. Cartea aceasta, dincolo de meniuri și sfaturi referitoare la mișcare, este un instrument pentru a-ți reconstrui încrederea în tine pornind de la respectul față de propria persoană, de la grija față de nevoile tale și, mai ales de la blândețea față de sine.”, a declarat Cori Grămescu, nutriționist și instructor de pilates.

Cartea “Vindecarea relației cu mâncarea și cu propriul corp” este prima carte din România care se lansează împreună cu un cerc de suport. Toți cei care achiziționează cartea, primesc acces în comunitatea de suport, acolo unde Cori Grămescu va fi alaturi de toți cititorii cărții pentru a-i ajuta în procesul de schimbare.

“ Mi-am dorit să nu lansez o simplă carte, ci un ajutor real și un sprijin constant și după ce o termini de citit. Astfel odată cu cartea am lansat și un cerc de suport. Este fundamental important ca într-un proces de schimbare să ai aliați de nădejde care să te susțină și să te încurajeze când îți e greu, dar mai ales să te ajute să rămâi motivat în propriul proces de schimbare. Am pus în această comunitate de suport experiența mea de 17 ani cu grupuri de femei care doresc să facă o schimbare în bine în viața lor. Comunitatea de suport include o serie de webinarii referitoare la temele prezentate în carte, dar și accesul la un newsletter pentru o viață sănătoasă, în care voi împărtăși periodic cititoarelor cărții o serie de sfaturi practice pe care le pot aplica imediat pentru a avea succes în procesul lor de schimbare. Îmi doresc să construiesc o comunitate în care cititoarele cărții să se simță susținute, motivate și mai ales să găsească un mediu blând, încurajator și pozitiv din care să îsi ia energia pentru a-și vindeca relația cu propriul corp.”, a mai declarat Cori Grămescu.

Scris cu sinceritate și prietenie, aceast volum vă invită să vă regăsiți în drumul dificil al autoarei spre cea mai bună versiune a sa și să acceptați faptul că scăderea în greutate nu începe în stomac, ci într-o inimă care învață să-și ofere iubirea și înțelegerea pe care nu le-a primit niciodată de la ceilalți.

Cartea “Vindecarea relației cu mâncarea și cu propriul corp” poate fi comandată pe site-ul editurii Bookzone.