Corina Chiriac, una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică ușoară de pe meleagurile autohtone, a participat de curând în cadrul podcastului lui Damian Drăghici, acolo unde a vorbit, printre altele, și despre cum resimte singurătatea, notează click.ro.

Artista Corina Chiriac, în vârstă de 72 de ani, a ales să fie o femeie singură, luând decizia de a nu se mai recăsători. Singurul său partener cu care a ajuns în fața altarului a fost Virgil Anastasiu, mariajul lor durând din 1993 până în 1997. Ulterior, în 2019, bărbatul s-a și stins din viață.

Întrebată cum resimte această singurătate, Corina Chiriac, cântăreața cu voce inconfundabilă, s-a declarat mulțumită de viața ei, explicând că se bucură la fel de mult și de momentele în care este singură, având în vedere că are cu ce să își ocupe timpul. „Mă simt bine singură, pentru că am foarte multe preocupări. Mă bucur de prieteni, dar mă bucur și de momentele de singurătate. Sunt un om activ, gândesc pozitiv. Am gândit întotdeauna. M-am gândit la bine. Destul de ordonată, destul de gospodină. Hai, cu ce mă mai laud?!”, și-a făcut artista o scurtă „descriere”, scrie sursa citată. „Ești nevasta perfectă!”, a glumit gazda podcastului atunci, la care cântăreața a venit cu o replică fermă, tot într-o notă amuzantă: „Asta nu!”.

