Drama Room este un program inițiat de Festivalul Internațional de Film Transilvania în 2021 și dedicat regizorilor, scenariștilor și producătorilor interesați de realizarea de seriale sau mini-serii. Organizatorii își propun să le ofere cineaștilor din România resursele necesare pentru a accesa industria producției de seriale, atât de prolifică în ultimii ani, îndrumându-i atât în ceea ce privește dezvoltarea conținutului original, cât și în demersul de finanțare a proiectelor.

Scenariștii și producătorii români care au un proiect de serial sau mini-serie în dezvoltare sunt așteptați să își înscrie proiectele în programul Drama Room, la Festivalul Internațional de Film Transilvania (14-24 iunie 2024). A treia ediție Drama Room are deadline-ul pentru înscrieri 25 aprilie 2024.

Drama Room este conceput special pentru a-i ajuta pe creatori să-și perfecționeze abilitățile de producție a serialelor și să înțeleagă dinamica pieței internaționale. Programul se va desfășura în timpul festivalului și va consta în paneluri conduse de experți de top din industria cinematografică, dar și în sesiuni de feedback aplicat. Vor fi selectate până la 5 proiecte.

Regulamentul complet al programului poate fi consultat aici.

Tutorele principal al Drama Room 2024 va fi producătorul de film Eilon Ratzkovsky. Cu o carieră de peste 25 de ani, Ratzkovsky a produs lungmetraje și seriale TV în Israel și întreaga lume. În ultimii doi ani, a fost tutore pentru TorinoFilmLab și Biennale College Cinema. Este șeful QUIDDITY, o companie de conținut specializată în dezvoltarea de drame TV de înaltă calitate pentru rețele europene și șef de studii pentru TFL Extended.

Premiul pentru cel mai bun serial – Drama Room – Best Series Project Award – va fi oferit de PRO TV și constă într-un acord de dezvoltare a proiectului. În plus, toate ideile din finala competiției vor beneficia de o sesiune de consultanță și recomandări din partea Gabrielei Iacob, Head of Scripted Content Development, PRO TV.

Numele tuturor experților care se vor întâlni cu realizatorii români la Cluj Napoca, dar și programul complet Drama Room, vor fi anunțate participanților la începutul lunii iunie.