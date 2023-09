Mai mulți credincioși din municipiul Suceava și-au exprimat îngrijorarea că Biserica Mirăuți va fi transformată în mănăstire. „Înaltpreasfinția voastră, am aflat că vreți să mai transformați o biserică de mir în mănăstire și anume Biserica „Sfântul Gheorghe” Mirăuți… Când va fi slujba de instalare a noului stareț și cine va fi noul stareț? credincioșii care aparțineau de această parohie ce vor face? Cine le va face obișnuita vizită pastorală de Crăciun și Bobotează? Preoții vor sluji în continuare acolo sau vor fi mutați? Mulțumesc pentru timpul acordat.”, i-au scris oamenii arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic.

”Eu nu transform nimic, ci doar redau istoriei, în măsura în care este posibil, ceea ce a avut. Vechea catedrală mitropolitană a fost dintru început mănăstire, cu stareț si obște, și nu biserică de mir.

Cât despre cine îi va vizita în Postul Nașterii Domnului și la Bobotează pe credincioși sau cine le va face serviciile religioase în parohia respectivă, răspunsul este unul singur: preoții parohiei respective, nu părinții călugări.

Așadar, fiți liniștit, căci dorința noastră este ca atât istoria, cât și lumea să fie mulțumite”, i-a liniștit IPS Calinic.